Feijóo reivindica el "bilingüismo cordial" de Galicia tras conocerse la alerta de la Real Academia de que el gallego está en peligro

El presidente de la Xunta,, ha reivindicado el modelo de "" de Galicia y ha esgrimido que los gallegos tienen un mayor conocimiento de su lengua propia que los ciudadanos de Cataluña y Euskadi, con lo que ha concluido que, "" que haya, "no se conoce mejor" un idioma.Así se ha pronunciado al término del Consello de la Xunta, tras ser preguntado por el informe de la Real Academia Galega (RAG), que ratifica que las generaciones más jóvenes en Galicia protagonizan "en castellano".Feijóo ha apelado a ver el informe "" y, tras reconocer que a la Xunta le "preocupa" que los jóvenes no hablen gallego y que promocionar su uso en este colectivo es prioritario, ha incidido en que el estudio refleja una sociedad bilingüe con una "vitalidad incuestionable" del gallego, con más de 1,3 millones de gallegohablantes habituales.Preguntado acerca de si considera que el Gobierno central debe aplicarde la Constitución para imponer un nuevo modelo lingüístico en la educación en Cataluña, ha respondido que en Galicia "no hay ese problema".A renglón seguido, ha esgrimido que casi el 90 por ciento de la población está capacitada para usar gallego, por que conoce el idioma. "Somos la primera comunidad en conocimiento de nuestra lengua, por encima de Cataluña y Euskadi", ha subrayado, para concluir que los datos evidencian que,que haya, no significa que se vaya a conocer "mejor" una lengua."Será que tenemos el mejor modelo de bilingüismo cordial de todo el Estado de las Autonomías", ha proclamado. ", pero todos tenemos que cumplir el ordenamiento jurídico y en Cataluña no cambió: será el mismo antes, ahora y después del 155", ha concluido.