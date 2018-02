Compromís sobre la nueva investigación a Camps: "En el PP se olvidaron del mandamiento 'no robarás"

El síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri , aseguró este viernes, en relación con la investigación dede la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del papa a la ciudad, en la que el juzgado llamará a declarar en calidad de investigado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps , que en el PP "se olvidaron del mandamiento", informa Europa Press.Así lo indicó en un comunicado en relación a la investigación del juzgado de Instrucción número 5 de València sobre este caso, en el que además se citará a declarar como investigado al–también presidente de la fundación– y a otras ocho personas más.Según apuntó Ferri, "el avance de la investigación judicial evidencia que en el Partido Popular se olvidaron del mandamiento 'no robarás' y no tuvieron ningún escrúpulo enque venían a València a ver al papa para saquear las arcas públicas". "Hicieron oscuros negocios con todo", apuntó.Ferri indicó que la investigación del caso Gürtel "apuntaba claramente a que en la visita del papa,ideó y dirigió la instalación de pantallas gigantes, que es el contrato con el que la trama corruptaa las arcas públicas valencianas".Sin embargo, dijo, "como en el resto de las piezas separadas de este caso, la figura de Francisco Camps planeaba como elde las arcas públicas, cosa que las investigaciones judiciales están corroborando"."Esperamos que la justicia llegue al fondo de este caso de corrupción, la ciudadanía quiere que se sepa la verdad sobre el saqueo sufrido durante los gobiernos del PP y, pero lo más importante esa los valencianos y valencianas", consideró.A su juicio, "está más que contrastado en los múltiples casos de corrupción del PP que conocemos, quede los fondos que se han saqueado en las arcas públicas. Y que estas tramas corruptas servían al PP para financiarse ilegalmente, concurrir dopados a las campañas electorales, perpetuarse en el poder y recibir subvenciones electorales que no les correspondían".Por este motivo, dijo que no se cansarán de "reclamarle a la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig , que su partido devuelva el dinero robado".