CSIF denuncia que las mujeres que trabajan para Fomento cobran de media 6.700 euros al año menos que los hombres

CSIF no convoca huelga el 8 de marzo

Mismo trabajo, distinto salario

Lasque trabajan para el Ministerio de Fomento y sus empresas cobran de mediaal año que sus compañeros varones, una brecha salarial en el sector público que se eleva así al 19%, según ha denunciado este viernes CSIF La denuncia parte de un informe del Ministerio de Fomento fechado en abril de 2017 y en el que se analiza la situación de su personal con perspectiva de género, revelando que mientras la media de retribuciones anuales de los hombres es de 35.186 euros, en las mujeres es deEl documento ofrece asimismo unen los consejos de administración del grupo Fomento, que está poren todos los casos, con un 18% de media, salvo en Enaire, donde representan el 31%. Sasemar es la empresa de Fomento quetiene en los consejos de administración, con un 12%; en Puertos del Estado son un 16% y en Sepes, el 19%. En Ineco son el 20%, en Adif el 23%, en Aena el 24% y. No hay ninguna mujer que ocupe la presidencia.De hecho, cuando se trata de altos cargos, ellas son el 28%, un 33% solo en el Ministerio y en las agencias y organismos autónomos y cae al mencionado. "Sabemos que esto pasa en el resto de ministerios, pero no tenemos datos", ha señalado la responsable de Igualdad en CSIF,Según ha explicado, se debe atender a la brecha salarial en términos globales, porque la falta de proyección de las mujeres está muy relacionada con: solo en Fomento, las mujeres son el 81% de quienes cogen excedencias por cuidado de hijos, brecha que en el conjunto de la administración ascendería al 86%, según el sindicato.En CSIF reconocen que las cifras de Fomento pueden deberse al hecho de que el grueso de los trabajos que allí se desempeñan tienen que ver con, pero Mur advierte de que solo en parte, dado que en espacios como la Administración de Justicia o la Sanidad ya hay una feminización del empleo que no se traslada a los órganos de toma de decisiones."Una vez que entras (por oposición), hay otra manera de promocionar que son los, y eso no atiende a mérito y capacidad, sino a criterios subjetivos", ha destacado Mur, para incidir en que si bien "lo lógico" sería una feminización progresiva de las cúpulas acorde a la mayor presencia de mujeres en oposiciones a puestos superiores, en algunos ámbitos "cuesta encontrar una mujer".La denuncia de desigualdad retributiva en la Administración pública forma parte de unaque ha emprendido CSIF en este sentido de cara al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, cuando por primera vez en la historia hay convocada una huelga y paros parciales en el empleo en reclamación de la igualdad de género real.Mur ha explicado que si bien el sindicato "respeta" estas convocatorias,y su aportación se centrará en esa reclamación contra la brecha salarial en mesas de diálogo, medios de comunicación, fuerzas políticas y los tribunales. "En CSIF acogemos todo tipo de sensibilidades ideológicas", ha comentado.Precisamente, en materia de justicia, la organización sindical ha dado a conocer la denuncia que han presentado en nombre de dos trabajadoras del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María Ángeles Torres y Margarita Durán, quienes acompañadas del responsable de Asesoría Jurídica de CSIF, Pedro Poves, han explicado que llevan cerca de cinco años cobrandoal mes que sus compañeros por hacer el mismo trabajo.Según ha concretado Poves, estas mujeres tenían categoría profesional de limpiadoras cuando en 2013, pasaron a ocupar, sin embargo, no se les aplicaron los pluses que los hombres que venían realizando esa labor en el cementerio de la ciudad estaban cobrando. "Te da coraje que tú tengas que realizar un trabajo igual que ellos y a la hora del pago no te lo den", ha señalado Durán.Explica que el Ayuntamiento "se agarra" a queque a ellas no se les aplicaría. De seis hombres que se encargaban de estas tareas, cuatro se jubilaron cobrando los pluses y los dos que siguen en activo, los perciben. Ellas no. Después de presentar la demanda se incorporaron dos nuevos trabajadores, hombres, a quienes no se abonan tampoco los complementos."Obviamente el ayuntamiento no dice 'no os lo pago porque sois mujeres' pero les pasa lo que pasa siempre con la brecha salarial, que el salario base es el mismo (1.040 euros) y", señala el letrado, quien reconoce que "la discriminación indirecta es muy difícil de demostrar porque se trata de aplicaciones normalizadas", en este caso de un convenio, "que acaban perjudicando a las mujeres". El caso está ahora en manos del Juzgado de lo Social de Algeciras.