El apoyo a la independencia baja al 40,8% y el rechazo sube al 53,9%, según el CEO

ERC superaría a JxCat

Un 45% votaría 'no' a la Constitución

Unde Cataluña, un, un 3% no lo sabe y 2,3% no contesta, según una encuesta del Centre de Estudis de Opinió de la Generalitat ( CEO ) difundida este viernes.Esto supone un descenso del apoyo a la independencia: en octubre de 2017 eran un 48,7% los catalanes que querían un Estado propio, mientras que el 43,6% entonces lo rechazaba —suben diez puntos—.Este 40,8% de apoyo a la independencia es el, según los datos que ofrece el CEO en este sondeo.las elecciones catalanas si se celebraran ahora yen diputados y superar a JxCat. El partido de Inés Arrimadas tendría, igual que ERC;hasta los 29-31; el; los comuns se quedarían con los 8 que ya tiene; lahasta los 7-8, y el PP tendría 3-4.La encuesta arroja que, tanto por la franja alta como la baja de la estimación, los independentistasen Parlament con entre 74 y 71 diputados.Unsi se volviese a celebrar un referéndum para decidir sobre la. La encuesta arroja que un 34,8% optaría por el 'sí'; un 3,1% votaría en blanco; un 0,8 nulo; un 6,8 no votaría; y hay otro 6,8% de encuestados indecisos, mientras que un 2,8% no contesta.Sobre si los encuestados querrían que una Cataluña independiente estuviera, un, un 19,3 'no', un 8,9% no lo sabe y un 3,3 no contesta.En el mismo supuesto, otra pregunta plantea si querrían que formara parte, un 43,8 en contra, un 15,4 no lo sabe y un 3,3 no contesta.El sondeo se ha hecho sobre una, tiene un margen de error de +-2,83% y se hizo del 10 al 30 de enero de 2018, cuando las negociaciones entre ERC y JxCat empezaban a flaquear hasta el punto de que el mismo día 30 se aplazó la investidura.