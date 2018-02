El PSOE anima a los jubilados a manifestarse y Podemos cree que mientras "Mariano Corleone" siga en Moncloa, no habrá "pensiones dignas"

"Mariano Corleone"

El PSOE espera que la protesta de los pensionistas en varias ciudades de España sea"amenazado" por las políticas del PP, con el "apoyo" de Ciudadanos, mientras que en Unidos Podemos utilizaron una de la consignas coreadas en las movilizaciones para subrayar que mientras siga en el Gobierno, en España no habrá "pensiones dignas", informa Europa Press.En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, la número dos del partido, Adriana Lastra , valoró que los pensionistasporque su propuesta es, a juicio de los socialistas, incentivar los planes privados. Lastra anunció que el martes próximo el Grupo Socialista registrará una proposición de ley en el Congreso muy similar a otra que ya presentaron en 2016 –y vetó el Gobierno– para, que en noviembre pasado se situó en el 1,6%. Esta iniciativa, como pronto, podría llegar a debatirse en junio próximo, según los cálculos del PSOE.La vicesecretaria general se quejó de que la Comisión del Pacto de Toledo abierta en el Congreso para buscar un acuerdo en materia de pensionesporque el Gobierno se niega a poner una propuesta encima de la mesa.Que la ministra de Empleo, Fátima Báñez , confíe en un acuerdo del Pacto de Toledo antes de primaveraporque también niega que las pensiones se hayan congelado.Lastra advirtió de que los pensionistas no sólopor la congelación de facto de su pensión (han subido un 0,25%), sino que por cada euro de esa ínfima subida tienen que pagar cuatro por el, que los socialistas también quieren eliminar.El PSOE, añadió Lastra, seguirá con las asambleas que desde enero organiza por todo el territorio español para–en su gran mayoría participan militantes del PSOE– en materia de pensiones y presentar sus propuestas de solución.Los socialistas apuestan por aumentar los ingresos de la Seguridad Social, fundamentalmentey librándola de gastos que nada tienen que ver con pensiones y. Pero también con la creación de dos nuevos impuestos (uno sobre la banca y otro sobre transacciones financieras) con los que calculan una recaudación de unos 1.600 millones de euros, exactamente lo que se ahorra el Gobierno con la congelación de las pensiones.La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero , echó mano este viernes de una de la consignas coreadas en las protestas de los pensionistas para subrayar que mientras siga en el Gobierno, por el presidente Mariano Rajoy, en España no habrá "pensiones dignas".En declaraciones en la Cámara Baja, Montero recordó las propuestas de su formación en esta materia, pero aseguró que la verdadera solución ante las actualespasa por desalojar al PP del Gobierno."Los pensionistas que con toda la dignidad del mundo llenaron las calles de nuestro país decíany es que, hasta que no echemos a M.Rajoy del Gobierno, no va a haber posibilidad de que en este país haya unas pensiones dignas", señaló.Tras acusar al PP de "agotar la hucha de las pensiones" defendió que para afrontar este problema se debe empezar poraprobadas por los gobiernos socialistas y conservadores, establecer que la pensión mínima debe ser de la misma cuantía que el salario mínimo y volver a vincular sus incrementos anuales a los de la inflación.Además aprovechó para volver a descalificar, aunque sin nombrarla, a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo,, por animar a los trabajadores a ahorrar "dos eurillos" mensuales para su jubilación. "Esto es de un nivel de desvergüenza sin igual", dijo, a la vez que ha recordado que las pensiones están amparadas por la Constitución.