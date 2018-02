Cambio de nombre, uniforme escolar y uso de aseos

El Grupo confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea registró este viernes 23 de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre lay el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, que plantea, entre otras medidas, el tratamiento hormonal a los menores de edad dentro de la cartilla básica del Sistema Nacional de Salud, informa Europa Press."Es un día histórico para las personas transexuales", afirmó la portavoz de este grupo parlamentario en el Congreso, Irene Montero , que subrayó que con esta iniciativa se contribuiría a, así como con la consideración de que son "personas enfermas".En este sentido, subrayó que Unidos Podemos quiere decir "alto y claro que no, que las personas trans son seres humanos que" al tiempo que subrayó que se trata de una ley "pionera en España", que, además, parte del colectivo trans.Por su parte, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé , subrayó que hasta ahora en España sólo se había modificado los aspectos que tiene que ver con la, pero no medidas como las de esta propuesta que abarcan a los ámbitos sanitario, laboral, social, educativo y deportivo."Se necesita una ley integral de las personas trans que dé respuesta de una vez por todas y concrete que", aseveró la portavoz de esta Plataforma, que pidió además elpara que las personas trans "dejen de ser ciudadanos de segunda". "Es una cuestión de derechos humanos y no apoyar esto sería indigno", apostilló.Esta propuesta identifica como sujetos en situaciones de vulnerabilidad a lasidentificadas como trans, y advierte expresamente de que las personas menores de 18 años "también son".Por ello, incluye a los menores "sin distinción" junto al resto de las personas trans, siendo la única peculiaridad que los que tienen menos de 16 años deben, "salvo que reúnan las suficientes condiciones de madurez".Concretamente, para los tratamientos hormonales, la iniciativa contempla para los menores un tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o un tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para, "a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados".Además, Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea propone también para los menores de 16 años que puedan solicitar la, y/o elpropio "cuando sean capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de dicha decisión".Entre las medidas para el ámbito educativo, la iniciativa plantea que los centros docentes, "cualquiera que sea la naturaleza de éstos y el nivel educativo", el alumnado trans tenga derecho aconforme a su identidad sexual –también en los boletines de notas–; a ser considerado a todos los efectos y actividades que se programen, el, así como alde acuerdo a su identidad de género.Asimismo, plantea que las comunidades autónomas incluyan específicamente en alguna materia del currículo educativo y, por tanto, en los libros de texto "la, de género y familiar, así como la igualdad de derechos de las personas trans".En cuanto a las medidas en el ámbito laboral, paraque afecta a este colectivo, la iniciativa legislativa de la formación morada planteade personas trans en el sector privado."Las entidades privadas tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la base imponible del Impuesto de Sociedades, equivalente al sesenta por ciento (60%) de las retribuciones correspondientes al personal trans contratado en cada período fiscal", sostiene el texto, que añade que este beneficio fiscal se concederá por un período de cinco años.También en el ámbito laboral se propone la aprobación de uny expresión de género en este terreno; perseguir y sancionar las situaciones discriminatorias y de acoso laboral; incluir la perspectiva de diversidad sexual y de género en los convenios colectivos y en los planes de igualdad, o e incluir la transfobia como riesgo psicosocial para establecer medidas de prevención del acoso laboral por esta causa.En los eventos y competiciones deportivas que se realicen en territorio español por parte de entidades españolas de deporte, sea cual sea su naturaleza y nivel, tanto federado como popular, esta propuesta de ley señala que se considerará a las personas que participen ", incluidas las categorías por sexo, en caso de distinguirse, y el uso de las instalaciones, sin que tal consideración esté condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno".Igualmente, para el internamiento en los centros o módulos penitenciarios, el texto señala quey no atendiendo al sexo asignado al nacer, tomándose "todas lasque garanticen la integridad física de la persona identificada como trans".En su proposición, también plantean que a partir de los 16 años las personas cuyo género no coincida con el sexo que figura en el Registro Civil puedan modificarlo en base a estas tres opciones:Según explica en su iniciativa parlamentaria, las personas 'no binarias' son aquellas cuya identidad sexual, de género y/o expresión de género "se ubica, masculino y femenino, o fluctúa entre ellos".Además, sostiene que estas personas pueden o no emplear un género gramatical neutro; someterse o no a procedimientos médicos; tener o no una apariencia andrógina, y pueden usar o no otros términos específicos para describir su identidad de género, como 'género queer', 'variantes de género', 'género neutro', 'otro', 'ninguno' o 'fluido'.Además, en esta propuesta de ley, el reconocimiento del cambio de nombre y sexo registralpara quienes se identifican con una de las dos categorías sexogenéricas reconocidas en la actualidad –masculino y femenino– y desean modificar la inscripción relativa al sexo en el Registro Civil y con ello cambiar el nombre en la documentación oficial.En España, según argumenta la formación morada, este procedimiento solo está permitido para aquellas personas cony con capacidad para ello, una vez acreditado, mediante, llevar bajo tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, y carecer de patología mental alguna."Este procedimiento gubernativo parte del presupuesto de un sujeto jurídico transexual unívoco, ante una forma única de obtener el reconocimiento legal de su identidad de género, de manera que otras personas trans no identificadas desde el constructo binario 'hombre-mujer', pero tampoco brinda protección a otras personas trans en situación de vulnerabilidad como son los y las menores de dieciocho años y las personas trans migrantes", argumenta Unidos Podemos.