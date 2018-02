Un joven que fue a una Marcha de la Dignidad en 2014 se enfrenta a casi 6 años de cárcel

Absolución

"Deriva autoritaria"

Emilio Cao, un joven gallego de 22 años que participó en 2014 en una Marcha de la Dignidad que concentró a alrededor de un millón de personas en la capital española, será juzgado el próximo 19 de marzo en un juzgado de lo Penal en Madrid. Piden para élpor desórdenes públicos y atentado a la autoridad, informa Europa Press.Aquel día, el joven de O Carballiño (Ourense) que actualmente estudia Filosofía en la Universida de de Santiago de Compostela (USC), fue detenido por un policía que, según la versión que ha explicado este viernes en rueda de prensa,, en las proximidades de la calle Génova."Me vi envuelto en los disturbios y", ha explicado el joven, en una comparecencia en la que ha salido apoyado por el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, quien ha mostrado "toda su solidaridad" a este chico que entonces tenía 18 años y estaba en el instituto.Emilio Cao ha defendido quey que incluso trató de marcharse ante lo que estaba ocurriendo, pero no lo consiguió y acabó detenido.El diputado Antón Sánchez ha asegurado que ese mismo día se encontraba en esa zona y se tuvo que refugiar en un bar, que bajó las persianas por lo que estaba sucediendo., ha relatado el joven gallego.El estudiante gallego ha explicado que huboy que algunos ya fueron juzgados y "absueltos por falta de pruebas", lo que, en su opinión, "certifica" que "no hubo delito por manifestarse" y le da esperanzas. "Me tocó a mí", ha lamentado.Estos últimos cuatro años los ha vivido conestudiando en Compostela hasta que le llegó la citación, hace aproximadamente tres semanas.En Madrid está previsto que cuente con ely de la Plataforma Absolución Emilio Cao, que ya ha recibido apoyos de políticos de la órbita nacionalista y de la izquierda, así como del mundo sindical —como CIG o SLG—.Para el viceportavoz de En Marea, este caso esde este país y ha citado el caso del "secuestro" judicial pedido para el libro Fariña o las críticas al pregón de Carnaval de Santiago, que llegaron incluso desde Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Antón Sánchez ha lamentado que le pueden "romper" la vida a este joven y ha considerado que Emilio Cao precisa de