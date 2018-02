El CGPJ, a Torrent: "Afirmar la existencia de presos políticos es una descalificación muy grave de la función judicial"

Otras reacciones

Respeto a la libertad de expresión

El Consejo General del Poder Judicial ha querido dejar claro que, y en especial por un representante institucional, es, que trasciende al propio poder judicial y "ataca" frontalmente al modelo de convivencia basado en el respeto a la ley, informa Europa Press.La Comisión Permanente del organismo, reunida este sábado en una sesión extraordinaria, ha querido responder así al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, tras las declaraciones de este en las que denunciaba la situación de los diputados "presos y exiliados" del exgovern.El discurso de Torrent de este viernes en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), incluido el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, el fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, y la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, que abandonaron el acto.No obstante, el político se ha reafirmado en su cuenta de Facebook. ". Y eso incluye, evidentemente, aquellos que quieran expresar su desacuerdo con mis palabras abandonando el acto. La libertad de expresión se defiende cuando se ven y oyen cosas que no gustan", ha argumentado en la red social.Ante esto, el CGPJ apela a la "responsabilidad" y al "respeto institucional en un Estado de Derecho" y recuerda tanto a las instituciones como a la sociedad que actúa desde la más "absoluta independencia"."Al CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, no le compete hacer valoraciones políticas, pero. En un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, al margen de la Ley y del Derecho no hay libertad ni democracia. Los jueces y magistrados en España cumplen con su misión constitucional de garantizar el imperio de la Ley y el respeto al Estado de Derecho", añade en la nota.Por otro lado, resalta quey adoptadas en el curso de un proceso con "todas las garantías", y en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional.El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha defendido el discurso de este viernes del presidente del Parlament, Roger Torrent, en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), que provocó la protesta de varios asistentes, y ha asegurado que se trató deTambién ha defendido el discurso de Torrent el líder de CAT-EP, Xavier Domènech, quien en declaraciones a los medios este sábado,pero ha pedido respeto para las palabras de Torrent.Domènech ha criticado que "ciertas actitudes no ayudan a mejorar la situación" actual en Cataluña con los presos soberanistas y los políticos en el extranjero, en referencia a la protesta de Barrientos y Bañeres.Por su parte, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha tachado de "muy desafortunadas" las palabras del presidente del Parlament.La decana del Colegio de Abogados de Barcelona ( Icab ),, aseguró quedurante sus intervenciones en el acto del viernes.En un comunicado, sostiene que la invitación a las instituciones a la Festividad de Sant Raimon de Penyafort que celebra el Icab se hace "respetando de manera total y absoluta la libertad de expresión sin más límites que guardar los tiempos otorgados para permitir que la sesión se desarrolle con normalidad y el respeto debido a todos los asistentes"."Esta fue mi intención en todas mis intervenciones durante el acto", afirmó Gay, y pque celebraban el acto.