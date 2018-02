"Prepcupación" por la falta de Govern

La ANC aprobó este domingo su nueva hoja de ruta, en la que apuesta porproclamada por el Parlament el 27 de octubre y trabajar para conseguir el reconocimiento internacional, y convocó elecciones para renovar el secretariado el 17 de marzo, informa Europa Press.En la Asamblea General Ordinaria que celebró la entidad en el pabellón de la Mar Bella de Barcelona, la ANC fijó sus objetivos estratégicos, entre los que establece la necesidad dedel proceso independentista, y reforzar larespeto a los partidos.También apuesta por laindependentistas, y porpara reclamar la liberación de los presos soberanistas, el retorno de los consellers cesados que están en Bélgica y defender la República catalana.La ANC defiende que, pese a que las elecciones del 21 de diciembre dejaron una mayoría absoluta independentista, "hace faltaen la construcción de esta República que ha sido proclamada", de manera que ven necesario ampliar la base social del soberanismo.Además, el documento de la ANC insta al Govern y al Parlament a construir la República catalana como "un poder efectivo y no dependiente del Estado español" en diferentes ámbitos: la financiación y el control de la hacienda catalana, el poder judicial y las fuerzas de seguridad.El vicepresidente de la entidad, Agustí Alcoberro , expresó su "preocupación" porque el objetivo de restaurar el Govern e implementar la República no se han cumplido, por lo que ha destacado que la ANC continuará movilizándose.Por ello, anunció lapara "recuperar el Govern legítimo y desplegar la República".Durante la Asamblea, se aprobó el informe económico y las cuentas de la entidad, en la que destacan que la, impulsada junto a Òmnium para afrontar las fianzas que decretan los tribunales por causas relacionadas con el proceso soberanista, recibióen 2017.Además, la entidad convocó las elecciones del nuevo secretariado el sábado 17 de marzo para renovar la dirección de la ANC, que deberá nombrar al, un cargo que está vacante desde que el diputado de JxCat en el Parlament Jordi Sànchez renunciara para presentarse a las elecciones.​​​​​​​Asitieron a la Asamblea varios diputados de los partidos independentistas, como Elsa Artadi y Jordi Turull de JxCat, Carme Forcadell de ERC, y Carles Riera de la CUP, y se emitieron varios vídeos grabados por los políticos independentistas en el extranjero.El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont , animó a través de un vídeo grabado desde Bélgica a: "Si no desfallecemos, si persistimos y si tenemos la paciencia suficiencia ganaremos"."Intentaremos estar a la altura de la dignidad de todos vosotros y del pueblo de Cataluña. Dignidad que no merece ser traicionada, merece ser servida para intentar, de lo que acordamos en el Parlament el 27 de octubre y lo que revalidamos el 21D", reivindicó Puigdemont.​​​​​​​También se leyó un mensaje del diputado de JxCat y expresidente de la ANC Jordi Sànchez, en el que asegura que, si pudiera volver en el tiempo,para presidir la entidad y señaló que sin la fuerza movilizadora de la ANC la independencia de Cataluña no estaría "tan cera".Agradeció el apoyo que recibe en la cárcel y pidió a los socios de la ANC a continuar trabajando "con la misma generosidad de siempre".El diputado de ERC en el Parlament Toni Comín defendió la necesidad dey el papel de los consellers cesados en Bruselas: "Necesitamos dos piernas institucionales bien robustas, una en Barcelona y otra en Bruselas. Pero también necesitamos los brazos, que son la sociedad civil, bien fuertes".También intervino la consellera cesada de Agricultura, Meritxell Serret, que destacó el papel de la ANC para avanzar hacia la República y: "No caeremos en la tentación de la división ni de los que quieren provocar violencia. Continuaremos con esta sonrisa, que es lo que hace más daño a los que nos quieren dividir".La consellera cesada de Enseñanza, Clara Ponsatí, se mostró convencida de que, de tener iniciativas, de volver a ser el impulso para que el liderazgo para la República no desfallezca", y pidió que lo haga sin renuncias y con dignidad.Asimismo, el conseller cesado de Cultura, Lluís Puig, pidió a los socios de la ANC que sigan "trabajando, avanzando y acompañando a todo el país en este proceso sin marcha atrás".