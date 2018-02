"Un acto de pleitesía y vasallaje"

No participaré en la recepción protocolaria del Rey, lo que coloquialmente se conoce como “el besamanos”. Sí que participaré en la cena y en la inauguración del Mobile World Congress. Aquí explico los motivos https://t.co/olTgTuX8Ad pic.twitter.com/DcYwrJtBwS — Ada Colau (@AdaColau) 25 de febrero de 2018

Felipe de Borbón ha llegado alrededor de las 19.30 horas de este domingo al Palau de la Música Catalana de Barcelona para, envuelto de fuertes medidas de seguridad de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional debido a las, convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) contra el rey por su postura tras el 1-O, informa Europa Press.El rey ha llegado al Palau de la Música con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y lo han recibido el ministro de Industria, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y el director general de GSMA, Mats Granryd. No lo ha recibido, como estaba previsto,, ni ningún representante de la Generalitat, el Parlament y el Ayuntamiento, a excepción del jefe de los Mossos, Ferrán López, informa El Periódico. En su discurso en la cena de inauguración, el monarca afirmó que una de las claves del éxito del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, donde se celebra desde 2006, ha sido laFelipe de Borbón se refirió al, que junto a las corporaciones y entidades como GSMA y Fira de Barcelona, han hecho posible este "éxito continuado".Los Mossos d'Esquadrade Barcelona ante las protestas que convocaron los Comités de Defensa de la República ( CDR ) en la plaza Urquinaona y en la avenida de la Catedral por laal acto inaugural del Mobile World Congress (MWC).Varios grupos de manifestantes se situaron ante el fuerte cordón policial que los Mossos y la Policía Nacional establecieron tanto en Urquinaona como en las calles de acceso a la Vía Laietana.Los manifestantes entonan cánticos a favor de la, como "libertad presos políticos" y "somos República", y llevan banderas esteladas y lazos amarillos.Esta protesta no es la primera polémica que protagoniza la presencia del rey en la MWC. El sábado, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau , anunció quey este domingo se refirió al 'besamanos' en el congreso como "unimpropio de una democracia del siglo XXI".En un texto publicado en redes sociales, Colau defendió que "en una democracia avanzada cualquier cargo público, el rey también,", y criticó que, a su juicio, el rey no haya tenido ningún gesto de empatía hacia los heridos por lasEl presidente del Parlament, Roger Torrent y el Gobierno calificó delos "desplantes" al rey por parte de la alcaldesa y Torrent, advirtiendo que ponen en riesgo que Barcelona "pueda seguir albergando en el futuro un evento global de tanta importancia".