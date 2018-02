Ortuzar (PNV): "Al derecho a decidir se le puede encontrar acomodo en el marco legal"

Reacción del PP

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar , ha afirmado que, aunque dice ser consciente de que la negociación del Estatuto "no va a ser el cuento de Alicia en el País de las Maravillas".En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale asegura, además, que pese a que la formación jeltzale "no votó la Constitución y hoy todavía la ve insuficiente", está haciendo "más esfuerzos que nadie por" de autogobierno dentro de los límites de la Carta Magna.Tras valorar la propuesta realizada por el PNV en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, Ortuzar advierte de que si se acepta de salida la "teoría del PP y del PSOE de que hay unos límites férreos imposibles de franquear, eso nos llevaría a que".A su juicio, un régimen de bilateralidad entre Euskadi y el Estado "no es inconstitucional" y resalta que. "El asunto es cómo garantizas que cuando haya un conflicto, nos vamos a sentar a la mesa con las mismas condiciones. Ya lo tenemos con el Concierto económico", señala, al tiempo que aboga por que "cuando haya un conflicto, busquemos algo parecido a la Comisión Mixta del Concierto".A su juicio, el Tribunal Constitucional es. Asimismo, considera que "lo más curioso de este proceso es que el PNV, que no votó la Constitución y que hoy todavía la ve insuficiente, está haciendo más esfuerzos que nadie por articular una propuesta dentro de los límites de la Carta Magna"."Los que se llenan la boca todo el día hablando de la ConstituciónAlgo que sí hacemos nosotros", expresa.En este contexto, cree que el PP "muy al final", pero se sumará a la reforma estatutaria, mientras que en lo que respecta a EH Bildu considera queDe lo que se trata es de que estemos todos, por supuesto también el Partido Socialista", incide, al tiempo que recuerda que "hay que tener claro que este tema hay que llevarlo a Madrid y allí tendremos que tener aliados, gente que nos entienda".Respecto al derecho a decidir, cree que es una reivindicación a la que se le puede "encontrar acomodo en el marco legal", aunque dice ser consciente de que la negociación del Estatuto "no va a ser el cuento de Alicia en el País de las Maravillas". Por otro lado, manifiesta que las relaciones con el PP y Mariano Rajoy están "en stand by".Asimismo, señala que el problema del Estado "no se arregla con elecciones anticipadas" y considera que en estos momentos,El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado al PNV de haber presentado "" en la Ponencia de autogobierno que, a su juicio, "busca liquidar el Estatuto de Gernika".En una entrevista publicada en El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Alonso manifiesta, además, que aunque estamos en ambiente de "estabilidad" en el País Vasco, en lo que respecta al debate sobre la reforma estatutariaEn este sentido, cree que el PNV "quiere volver a la política de frentes y reeditar el plan Ibarretxe ". "Ha presentado un plan Ibarretxe edulcorado. Pero es lo mismo: recoge el principio de autodeterminación. Ese papel es un proyecto que quiebra el principio de soberanía, una propuesta de ruptura,", indica.No obstante, cree quedado por las instituciones catalanas e incide en que "para dar un paso más, necesitan una mayoría y quien puede dársela es EH Bildu".A su juicio, la Ponencia de autogobierno "no ha derivado en una reforma del Estatuto de Autonomía, si no que lo que quiere es liquidarlo y sustituirlo por otra cosa".