El Gobierno dice que mantuvo a Elsa Artadi por su "eficaz" apoyo al 155

La noche electoral llamaba a acabar con el 155

Los viajes se los pagó ella

El Gobierno asegura que la directora de campaña de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, hizo unde la Constitución en Cataluña y que si viajó a Bélgica para verse con su cabeza de lista, el expresident Carles Puigdemont, fue en sus días "libres" y a cargo propio, informa Europa Press.Así ha respondido el Gobierno al portavoz de Hacienda de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torres, quien quería saber por qué, tras asumir las riendas de la gobernanza de Cataluña, el Ejecutivo de Mariano Rajoycomo directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat de Cataluña y con un sueldo de casi 6.000 euros al mes.Artadi, ahora portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, nunca fue destituida ytras ser elegida diputada del Parlamento catalán en las elecciones del 21 de diciembre, en las que concurrió como número diez por la lista de Barcelona. Su cese no se publicó en el Boletín Oficial hasta el 19 de enero de 2018.Dos días antes de esas elecciones, con el artículo 155 en vigor, Elsa Artadi seguía defendiendo la reelección de Carles Puigdemont, a quien considera presidente legítimo de Cataluña. Y la misma noche de los comicios catalanes proclamaba que las urnas "acabarán con el 155".En su contestación, que recoge Europa Press, el Gobierno subraya que la tras la aplicación del 155 Artadi, al igual que "la gran mayoría" de cargos políticos de la Generalitat,como directora general de Coordinación Interdepartamental del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.Un cargo en el que, según recalca el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Artadi llegó a desarrollarde la Constitución en Cataluña de manera "eficaz" y "correcta".Además, apunta que los viajes que la ahora portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament pudo efectuar durante su etapa como alto cargo adscrita a la Presidencia de la Generalitaty "a cargo propio".Eso sí, el Gobierno no responde si durante esta etapa Artadi actuó como "cargo de confianza" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que era otra de las preguntas que planteaba De la Torre.El diputado de Ciudadanos no entendía los criterios del Gobiernoen Artadi, qué actividades realizó desde la aplicación del 155 hasta su renuncia y quién le autorizó para viajar a Bruselas para apoyar a Puigdemont."¿Considera adecuado el Gobierno que Artadi haga campaña electoral como candidata, dirija la campaña de Puigdemont y, al mismo tiempo, lo compatibilice con las funciones propias del alto cargo que ostenta con una retribución de 5.872,14 euros al mes pagados por todos los españoles?", rezaba otro de los interrogantes.