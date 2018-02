Directo | El jefe de los Mossos repite declaración como testigo ante el juez Llarena

info Libre

‍♀️ Bon dia! Voluntaris de l'@assemblea ja són a plaça Espanya, des de les 8 h, repartint llaços grocs amb motiu del #MWC18 ️ Hi seran també demà i demà passat Que la causa de la democràcia i la #llibertat arribi a tot arreu! pic.twitter.com/tZkiC4KFeH — Assemblea Nacional (@assemblea) 26 de febrero de 2018

El actual jefe de los Mossos d'Esquadra,, declara este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena , que instruye la causa sobre el procés, después de que el viernes declarara ante la juezaen la Audiencia Nacional. Este lunes también arranca el Mobile World Congress, marcado por la polémica visita del rey Felipe VI y las protestas por su presencia.Sigue enel minuto a minuto de la situación en Cataluña:La fila de autoridades que ha recibido al rey al llegar ha estado encabezada en sus primeros puestos por el primer teniente de alcalde de Barcelona,. Así, Pisarello hade Barcelona en la fila de autoridades que ha saludado a Felipe VI a su llegada, a diferencia de la cena de recepción del domingo, cuando Colau asistió directamente a la cena.El reyeste lunes el Mobile World Congress (MWC), con representación de Gobierno, Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y de L'Hospitalet de Llobregat. Junto al rey han formado parte de la comitiva inaugural la vicepresidenta del Gobierno central,; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital,; y las alcaldesas de L'Hospitalet de Llobregat,, y de Barcelona,Òmnium Cultural hapidiendo "liberar a los presos políticos". La asociación ha explicado, también en un apunte en Twitter, que quiere "dar la bienvenida a los asistentes al MWC2018 con un mensaje claro: libertad presos políticos". Las pancartas han sido colgadas de varios puentes cercanos al recinto de Fira de Barcelona en el que se celebra el congreso con el mensaje escrito en inglés Free Political Prisioners.Voluntarios de la ANCentre los congresistas que asisten al Mobile World Congress (MWC) de Barcelon, según ha informado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press. Los voluntarios reparten lazos amarillos para que "la causa de la democracia y la libertad llegue a todas partes". También ha detallado que los voluntarios llevarán a cabo esta acción a lo largo de este lunes, el martes y el miércoles.Según Sabrià, lo más importante es queque acuerden, también con la CUP, y no ha querido entrar en si la gestión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () es una de las cuestiones donde más desacuerdo hay, alegando que lo más urgente es tener Govern "lo antes posible porque ya son muchos días de aplicación del 155".El portavoz de ERC,, ha asegurado este lunes que ve más cerca el, hasta el punto de considerar que "sería bueno que fuera esta semana". "Prácticamente estamos al final, quedan flecos donde todo el mundo aprieta", ha apuntado en una entrevista enrecogida por Europa Press, tras precisar que están hablando sobre cómo enfocar el proceso constituyente, la organización del Ejecutivo catalán y sobre el plan de Govern.Tras Ferrán también están citados este lunes en el Supremo, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos; y, máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad.Por su parte, Forn solicitó al magistrado que citase a declarar al jefe de los Mossos y a otros tres altos mandos de la policía autonómica porque cree que sus testimonios servirán para demostrar que muchas de las manifestaciones del coronel De los Cobos, realizadas en el Tribunal Supremo el pasado 1 de febrero , sonFuentes de la acusación popular ejercida por el partido Vox señalaron que a lo largo del interrogatorio de este lunes —en la Audiencia Nacional no pudieron preguntarle al no estar personados en dicho procedimiento, que investiga por sedición al mayor de los Mossos,— han señalado que tratarán de confirmar que, tal y como afirmó el coronel de la Guardia Civil, la actuación de la policía autonómica con ocasión del referéndum del 1-ODesde las diez menos cuarto declara el jefe de los Mossos, Ferrán López, como testigo ante el juez Llarena para dar supolicial preparado para la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. López, que ya prestó declaración el viernes en la Audiencia Nacional, repite en el Alto Tribunaldel exconseller de Interior,, en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre. Llegó al alto tribunal casi media hora antes de su cita sin hacer manifestaciones a los periodistas que le esperaban.