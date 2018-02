El Tribunal de Cuentas responsabiliza a Nacho Villa por perdonar 90.000 euros de multa a una empresa que retrasó unas obras

La Unidad de Actuaciones Previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables del Tribunal de Cuentas ha considerado este lunes al exdirector general de Radio Televisión Castilla-La Mancha Nacho Villa y al exdirector financiero y de Recursos del Ente público Ramón Villaverdede no haber deducido de la factura final presentada por la empresa Viales y Obras Públicas un importe cercano a los 90.000 euros por unos trabajos de reforma efectuados en la sede conquense de la Radio Televisión regional.Según el acta de liquidación de este organismo, consultada por Europa Press, estos hechos son calificados provisionalmente como, ya que no efectuaron esa retención en concepto de penalización.El presunto alcance se establece de manera previa y provisional en 89.184 euros a los que hay que sumar los correspondientes intereses legales, hasta llegar a los. La instructora del caso llega a hablar de "negligencia" en las actuaciones, ya que ordenaron el pago de la factura total aunque se estaban tramitando acciones judiciales, algo que "no tiene sentido".Esta actuación se inicia en virtud de una denuncia del actual secretario general del ente público, Francisco Medel Cárceles, presentada en noviembre de 2016 y en la que puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, detallando que el retraso en la finalización de las obras se tasó en 48 días, a razón de