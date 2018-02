Laura Pérez dice que ella sigue siendo de Podemos Navarra y que la resolución de su expulsión es "éticamente insultante"

La parlamentaria, exsecretaria general Podemos en Navarra, ha afirmado que ellaa la formación morada hasta que decida si recurre o no su expulsión del partido. En su opinión, la resolución de la Comisión de Garantías por la que se decidió su expulsión es "jurídicamente insostenible y"."Por lo pronto,", ha afirmado Pérez a preguntas de los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces celebrada este lunes en Viana, en la que la parlamentaria ha representado a Podemos a pesar de estar expulsada del partido , según informa Europa Press.En este sentido, Pérez ha remarcado que "ya dijimos que la portavocía la íbamos a ejercer de forma coral y rotatoria" y que "nos iremos turnando". Ha destacado, además, que elsupuso "un mero trámite" teniendo en cuenta que "a efectos formales debe constar una persona como portavoz y otra persona como portavoz adjunta". "Pero de facto, según los usos y costumbres de la Cámara todos y todas somos coportavoces y, por lo tanto, no hay nada de extraño en que yo comparezca hoy aquí", ha agregado.Ha manifestado, además, que "cabría señalar que el tiempo nos ha dado la razón", ya que, según ha dicho, "haber hecho esa modificación posiblemente ha imposibilitado que a día de hoy haya unaparlamentario y la consiguiente pérdida de las mayorías suficientes en Mesa y Junta para poder tramitar las iniciativas del cuatripartito y del Gobierno".Asimismo, Laura Pérez ha asegurado que los parlamentarios críticos con la direccióny "queremos desarrollar el compromiso que adquirimos con 46.000 votantes". "Eso es lo que vamos a seguir haciendo, trabajar y cumplir con nuestro programa político", ha garantizado.Preguntada por el hecho de que represente a Podemos como portavoz del grupo parlamentario en la Mesa y Junta después de que haya sido expulsada del partido, ha querido matizar que "si bien la resolución de la Comisión de Garantías era ejecutiva desde su notificación, esta Comisión no tuvo en cuenta que, según el artículo 63.2 de los estatutos generales que priman por encima de los estatutos territoriales, esashasta que resuelve la comisión de Garantías Estatal ".Así, ha afirmado que "por ahora, hasta que decida si recurro o no esa resolución, que por cierto esy éticamente insultante", ella sigue siendo de Podemos.A su juicio, "si realmentepara que a una persona se la expulse, en este caso apartando mi supuesto particular, el resto de personas deberían ser objeto de expediente, tramitación, derecho de defensa y, posteriormente de resolución, cosa que no se está dando, por lo tanto, seguimos siendo todos y todas de Podemos".Por otro lado, preguntada por si la, ha manifestado que "llegado el momento, si finalmente se produjera dicho cese ya nos pronunciaríamos". "Mientras tanto todo lo que existe en torno a este tema debería ser en su caso investigado. Todos tenemos el deber de defender que las instituciones están al servicio de la gente y no para fines de parte", ha concluido.