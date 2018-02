Rajoy anuncia que nombrará nuevo ministro de Economía la próxima semana y no habrá más cambios en el Gobierno

El presidente del Gobierno,, ha anunciado este lunes que "" nombrará un nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, en sustitución de Luis de Guindos, tras su elección para la Vicepresidencia del BCE, y ha aclarado que "no habrá más cambios en el Gobierno", porque se ha formado hace "poco tiempo" y "está cumpliendo bien su función".Así lo ha señalado Rajoy en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Túnez,, después de la reunión de Alto Nivel tunecino-española, coincidiendo con la comparecencia de Luis de Guindos esta tarde en el Parlamento Europeo para defender su candidatura a la Vicepresidencia del BCE."Habrá nuevo ministro de Economía la semana que viene", ha anunciado Rajoy, quien no ha detallado cuándo se producirá la dimisión de De Guindos. El pasado viernes Rajoy indicó que los requisitos fundamentales del sustituto de De Guindos son que cuente con "competencia, capacidad de trabajo e ilusión" yEn cualquier caso, Rajoy ha aclarado que "no habrá más cambios en el Gobierno porque es un Gobierno que se ha formado hace relativamente poco tiempo", al llevar solo en torno a 16 meses. De hecho, ha afirmado que no ve "ninguna razón" para acometer más cambios en el seno del Ejecutivo. "Comprendo que los demás pidan que haya un cambio de Gobierno, quizá es porquee", ha enfatizado.En este sentido, ha defendido que el Ejecutivo "está cumpliendo bien su cometido", y ha remarcado el objetivo "fundamental" de continuar con la recuperación económica, el crecimiento y la creación de 500.000 empleos al año, como en los últimos tres ejercicios". "Lo vamos a hacer, el Gobierno está cumpliendo bien su función", ha apostillado.De esta forma, ha indicado que el Ejecutivo continuará trabajando también con la meta de aprobar en el Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 antes de finales de marzo, así como para aprobar en los próximos meses el nuevo modelo de financiación autonómica. "Dependemos del PSOE", ha apuntado Rajoy, quien ha subrayado la importancia del nuevo modelo al abordar la financiación de la Sanidad y la Educación.