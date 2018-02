El Ayuntamiento de Huelva paga 7,55 millones de la deuda con Hacienda del Recreativo

Sólo se oponen IU y Participa Huelva

El Ayuntamiento de Huelva aprobó este viernes elpara levantar el embargo de sus cuentas. Las arcas públicas asumen de este modo deudas contraídas por una entidad privada que fue expropiada con la promesa de su "salvación" y el compromiso de que no costaría dinero al Consistorio ya que sería vendida con celeridad a un inversor privado.y el Gobierno local (PSOE) ha decidido renunciar a sus pretensiones iniciales y poner por delante el dinero público.El problema además no queda resuelto con el levantamiento del embargo que pesaba sobre el club, que ahoraEl Ayuntamiento, en delicada situación económica, sigue cargando con la deuda de la entidad , superior a 20 millones de euros, y con unas cuentas caóticas fruto de la gestión de sus anteriores propietarios, según puso de relieve una auditoría. Toda la operación de "rescate" se hizo pese a las advertencias de los funcionarios del Ayuntamiento sobre el riesgo que suponía . Cuando el Ayuntamiento aprobó la expropiación del club, las arcas públicas acumulaban una deuda superior a los 220 millones.El pago de la deuda del club se aprobó con los votos favorables de PSOE, PP, Ciudadanos, Mesa de la Ría y los dos concejales no adscritos."Estamos ante un acontecimiento histórico", dijo el alcalde durante el pleno extraordinario y urgente celebrado para abordar la cuestión, al que acudieron"El Recre forma parte de nuestro acervo cultural, sociológico y etnológico.Huelva es el Recre y el Recre es Huelva. Tenemos que defenderlo y queremos defenderlo", añadió el alcalde. Cruz aseguró quey que el Ayuntamiento trabaja para su recuperación cuando el club sea vendido a un inversor privado.Toda la operación de salvación se fundamenta en elque fue declarado por la Junta de Andalucíapara justificar su expropiación. La base de la declaración es que el Recreativo, fundado en 1889, es elEs decir, el club más antiguo. Ello justificaba que el Ayuntamiento interviniera cuando consideró que su existencia corría peligro a causa de las deudas. El Ayuntamiento, que fracasó el año pasado en su intento de vender el club a un inversor privado, continúa buscando empresarios que se hagan cargo de la entidad y su deuda. Mientras llega este salvador, el Consistorio sigue pagando, como desde el principio advirtieron que ocurriría partidos de la oposición como Izquierda Unida. Este viernes se le recordaron al alcalde durante el pleno.