EL BNG lanza su campaña para el 8M respondiendo al PP: "Lo más grande de Galicia está hasta el coño"

El BNG lanzó este martes una campaña de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que contesta a otra del PP que, en noviembre del pasado año, comparaba a las mujeres con monumentos . El cartel de los conservadores rezaba O máis grande de Galicia non se maltrata, junto a una imagen de tres mujeres acompañadas por monumentos gallegos emblemáticos. Ahora, los nacionalistas contestaron con un cartel similar donde otras tres mujeres se encuentran representadas junto a la frase("Lo más grande de Galicia está hasta el coño").La portavoz nacional del partido, Ana Pontón, señaló que "ante la desigualdad y la violencia contra las mujeres no caben medias tintas". En este sentido, denunció las "actitudes neomachistas" de la Xunta de Galicia y del Estado, y recordó que "lo más grande de Galicia está hasta el coño de cobrar menos salario por el mismo trabajo, de ver cómo las mujeres son maltratadas y asesinadas por la violencia machista, hartas de que la conciliación de la vida familiar y laboral sea una carrera de obstáculos" y de que a ellas les "toque".Pontón subrayó que, de cara al próximo 8 de marzo, no valen "las campañas rituales ni los lazos lila que seguramente veremos en muchas solapas de señores del PP", sino que urge "sobre lo que está pasando en este momento". La nacionalista también llamó a apoyar las movilizaciones previstas para el 8M y a secundar la huelga. "Que se note en los centros de trabajo, que se note en el consumo y que se note en las casas", instó, "porque el mundo no puede funcionar sin las mujeres".