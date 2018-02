La Mesa del Congreso desbloquea nueve proyectos con la ayuda de Cs, entre ellas la reforma de la ley 'mordaza'

Un estatuto pendiente desde varias legislaturas

Otro debate sobre la prisión permanente revisable

La Mesa del Congreso ha acordado este martes poner fin a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas de, la mayoría de la oposición, con lo que podrán continuar su tramitación, que ha estado bloqueada durante meses. En el listado figuran la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza por sus detractores), del Estatuto valenciano, de la prisión permanente y de la Justicia Universal, informa Europa Press.Esta decisión se ha adoptado por no haber peticiones de ampliación de plazo o, en la mayoría de los casos,defendiendo la prórroga en la Mesa del Congreso.Ciudadanos, cuyos dos puestos en el órgano de gobierno de la Cámara resultan claves en la mayoría de votaciones, asegura que no ha cambiado de posición y que simplementeen iniciativas donde ya tiene listas sus propias enmiendas, según ha indicado el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas.Sin embargo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sí ve un cambio y lo considera, y espera que se amplíe a otras proposiciones de ley de corte social. También el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, percibe un "movimiento" en Ciudadanos, que a su juicio ha ayudado al PP a estar "secuestrando un gran número de leyes durante un montón de meses por motivos políticos".En concreto, los grupos ya podrán presentar este martes, antes de las 20 horas, susal articulado de las dos proposiciones de ley registradas sobre ladel ministro Jorge Fernández Díaz, una del PSOE para derogarla y la del PNV para modificarla.También ha acabado el plazo de, que estaba congelada desde noviembre de 2016 y cuya tramitación venían reclamando formalmente desde hace semanas tanto Compromís como el PSOE.Se desbloquean asimismo una proposición de ley del PP de reforma puntual de la Ley del Poder Judicial sobre permisos y licencias y otra de Unidos Podemos contra la, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.Por último, ha terminado igualmente el plazo de enmiendas parciales al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la, que sigue un trámite de urgencia.Además, se ha puesto fin a las prórrogas del plazo de enmiendas de totalidad —aún quedarán las parciales— a otras tres proposiciones de ley que en su día ya fueron tomadas en consideración por el Pleno del Congreso y que, para frenarlas, será necesario presentarporque no basta con pedir su devolución.Una de ellas es la proposición de ley del PNV para, donde Ciudadanos ya anunció la presentación de un texto alternativo para, sin abordar el concepto de la pena máxima hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, se aboga por endurecer el acceso a los beneficios penitenciarios.Las otras dos son una proposición de ley de ERC destinada aque aprobó el PP cuando tenía mayoría absoluta, y una del PSOE para la reforma de la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas para permitir la rectificación de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales.