Migrantes con Derechos y la Coordinadora de ONGD muestran su apoyo a la activista Helena Maleno

La red intraeclesial Migrantes con Derechos —integrada por Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, la Comisión Episcopal de Migraciones y el Sector Social de la Compañía de Jesús— y la coordinadora de ONGD España han mostrado este martes sual juicio a la activista española Helena Maleno , investigada en Marruecos por sus llamadas a Salvamento Marítimo de España para avisar de pateras en el mar, por si pudiera constituir un delito de tráfico de seres humanos. Además, piden que la prioridad de la política migratoria en el Estrecho sea "salvar vidas, no el control de las fronteras", informa Europa Press."Nuestras entidades consideran que a la defensora de los derechos humanos Helena Maleno la persiguen por hacer lo más genuino y auténtico que puede hacer un ser humano,. Ella lo hace mientras otros las abandonan", subrayan las organizaciones en un comunicado conjunto, en el que dicen estar atentas al proceso judicial.Para la Coordinadora y Migrantes con Derechos,. En concreto, recuerdan que el Ministerio del Interior, a través de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, elaboró un informe en 2016 acusando a Maleno de un posible delito de tráfico de personas, informe que enviaron a la Fiscalía española y a Marruecos solicitando que investigasen.Si bien, señalan que la Fiscalía española archivó el caso en 2017 "por entender que sus llamadas a Salvamento Marítimo salvan vidas y que". Sin embargo, las organizaciones consideran "sorprendente" que las autoridades españolas no comunicaran a Marruecos la decisión de la Fiscalía en España.Además, los firmantes del comunicado, critican que la política migratoria en Españay subrayan que "la criminalización de la actividad de Helena Maleno sólo se entiende desde ese prisma, desatendiendo al hecho de que sus llamadas a Salvamento Marítimo salvan vidas"."Se apunta como culpables de la situación a aquellos que desarrollan una acción humanitaria., si no, ¿cómo entendemos el acoso sufrido por las ONG de rescate en el mediterráneo Open Arms?", se preguntan.Las ONG recuerdan que un punto crítico en los flujos hacia Europa es el cruce del Mediterráneo, "el lugar más peligroso y mortífero" de las rutas migratorias actuales del planeta. "¿Qué debemos hacer ante llamadas de auxilio cuando se trata de personas en peligro de muerte a pocos kilómetros de Europa? Nosotros lo tenemos claro,", defienden.