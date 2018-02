Podemos tilda de "vergonzoso" que el PSOE pueda avalar a Guindos en el Parlamento Europeo para ir al BCE

Problemas de "Imparcialidad" y "Capacidad"

El diputado de Podemos, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, para llegar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE).Preguntado en los pasillos del Congreso por la comparecencia de Guindos este lunes ante la Eurocámara, durante la que llegó a comentarse los casos de corrupción que afectan al PP, Mayoral ha replicado que "lo vergonzoso es quienes cambian el voto cuando van a Europa y".El diputado de la formación morada, integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos, ha recordado que los problemas de Guindos no son solo que procede de un Gobierno del PP, un partido afectado por casos de corrupción, sino que"Es una persona que ha demostrado que, y nuevamente parece que en el BCE va a cumplir la misma función", ha dicho, instantes antes de entrar en la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera y el rescate bancario.También ha sido preguntado por esta cuestión el portavoz económico Pedro Saura, aunque no ha comentado la postura que adoptarán los eurodiputados socialistas ante la candidatura de Guindos, sino queEn esta sesión, según Saura, "se pusieron de manifiesto, por proceder de un Gobierno y pasar directamente de ministro a ejecutivo del BCE,Respecto a la primera cuestión, ha destacado que "no se ha dado otra situación en la historia europea como la del señor de Guindos", pues cree que "", pero tampoco "de capacidad desde el punto de vista del conocimiento monetario".Por último, también ha señalado la existencia de "" por la falta de mujeres en relación a la presencia de hombres en el supervisor financiero comunitario.