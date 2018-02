Un informe jurídico concluye que los Franco se hicieron con el Pazo de Meirás con una "compraventa ficticia"

Un informe jurídico sobre el Pazo de Meirás, encargado por la Diputación de A Coruña, ha concluido que hubo una" de este inmueble a Francisco Franco y ha apostado por acudir a los tribunales para recuperarlo, toda vez que este hecho avala la "nulidad" de este contrato."Es la opción necesaria", ha sentenciado el profesor de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), coordinador del equipo que elaboró este informe, que se basa en un estudio histórico sobre el proceso por el que este pazo pasó a manos de Franco.La "transmisión formal", ha indicado, se produjo en el año 1941, aunque antes, en marzo de 1938, existió un documento privado de donación del inmueble a Franco. "Querían que el jefe del Estado", ha destacado.Con posterioridad, el empresario y conde de Fenosa"capitaneó la entrega de este bien", después de que se pidiesen "aportaciones forzosas para sufragar la compra". En ese momento, es cuando, según el coordinador del informe, se produce "un contrato simulado" con los entonces propietarios."En la escritura,y no se entrega físicamente el dinero", ha explicado. "La consecuencia es la nulidad de este contrato", ha apostillado, incidiendo en que se trata de una "escritura ficticia", hecha en el año 1941, después de que Franco aceptase en diciembre de 1938 la donación del inmueble realizada en marzo de ese año.Xavier Ferreira se ha remitido a la existencia de un documento privado, en concreto un telegrama dirigido al cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, que recoge la donación. Sin embargo, apunta a que. "El bien no se le donó a Franco, sino al jefe de Estado", ha insistido.Como dato, ha citado el hecho de que se celebrasen en él "". "Tenía un uso similar al Palacio del Pardo", ha resumido.También ha apuntado que el contrato de una compra-venta, que "", se hizo para que el pazo "tampoco quedara en el Patrimonio Nacional", en alusión a la Ley de Patrimonio Nacional aprobada en 1940, que establecía los bienes que correspondían al mismo.Por ello, el experto ha defendidopor la vía civil para declarar la nulidad de una compra-venta que, según los autores del estudio, no está prescrita.Respecto a estas acciones legales, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, ha recordado que las conclusiones del informe –del que este martes se ha presentado un avance– se analizarán en la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás, que se reunirá este jueves. En ella, se mirarán "" de actuación.No obstante, ha dicho que la Diputación de A Coruña está dispuesta" para iniciar este proceso, aunque ha abogado por que no sea una sola institución sino "un conjunto de administraciones" las que promuevan las actuaciones judiciales.