Directo | La jueza Lamela imputa al exdirector de Mossos y al exsecretario catalán de Interior

La actualidad en Cataluña avanza hacia elen el Parlament, en el que está previsto que se apruebe una resolución para legitimar a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, aunque el expresident ha aceptado dar un paso al lado y dejar que se invista a otro candidato . Mientras, las negociaciones para investir a un candidato avanzan, pero es difícil que se llegue a un acuerdo antes del Pleno.Sigue enla última hora sobre Cataluña:La secretaria general de ERC,, ha hecho ya efectivo el pago de la fianza deque le impuso el magistrado de Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por el procés, para eludir la prisión preventiva. Lo ha hecho dentro del plazo que le dio el juez tras su declaración el pasado 19 de febrero como investigada por presuntos delitos de rebelión o sedición y de malversación de fondos públicos.El expresidentreitera que hay presos políticos en España, y se pregunta "¿Quién ha visto en su vida a Junqueras utilizar la violencia?", en laque ofrece desde que huyera a Bruselas, realizada por la exsocialista Beatriz Talegón, de diario16 . El líder de JxCat considera que el Tribunal Constitucional es "evidentemente un tribunal de partido político intervenido por el Gobierno", y se define como "progresista". En esta línea, aseguraa pesar de proceder de Convergència.El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), liderado por la alcaldesa socialista, ha aprobado con los votos de todos los partidos menos del PP y de Cs unay a favor de acercarlos a prisiones catalanas. La moción la presentó el PDeCAT, se aprobó en el pleno del martes y se suma a la que se aprobó el lunes en el consistorio de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), gobernado por la también alcaldesa socialista Núria Parlon.Lasea partir de las 13.30 horas, ha informado la Cámara catalana en un comunicado. El objeto de la reunión es decidir sobre laque los grupos han presentado a las propuestas de resolución del pleno del jueves, han explicado fuentes parlamentarias. Entre las enmiendas presentadas, destaca una de la CUP que pide que el Parlament "se reafirme y" aprobada el 27 de octubre de 2017. La reunión de esta Mesa supone un cambio en el guión, ya que este martes se decidió que fuera solo el presidente de la Cámara,, quien tuviera la facultad de decidir si tramitaba las enmiendas."Pero ahora lo que proponen es restituir la autonomía", ha criticado Riera, que ha detallado que la CUPque se debatirá el jueves para legitimar a Puigdemont porque, a su juicio, es puro simbolismo. Según ha detallado, JxCat y ERC están proponiendo cuestiones que solo están encaminadas a tener "simbolismo en Bruselas y triste autonomismo en Cataluña", y no van a encontrar la complicidad de la CUP en este camino.El líder de la CUP en el Parlament,, ha asegurado que la propuesta para legitimar a Carles Puigdemont que se votará en el pleno del jueves, y ha avisado: "No hemos venido al Parlament a hacer autonomía, sino". En una entrevista de Catalunya Ràdio este miércoles recogida por Europa Press, Riera ha explicado que su grupo quiere materializar la República proclamada el 27 de septiembre y que en ningún caso apoyará un acuerdo entre JxCat y ERC que no vaya en esa dirección.Con respecto a la posibilidad de que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que se encuentra actualmente encarcelado, sea investido presidente de Cataluña, el portavoz del Gobierno ve "muyde una comunidad autónoma porque dependerá cada momento de si el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, le autoriza o no a ejercer sus funciones". Asimismo, ha apuntado que "no tiene el más mínimo sentido" que "un señor que está a disposición de la autoridad judicial" presida la Generalitat y ha insistido en que es "una mala idea" que "una persona que no esté en plenas condiciones para ejercer un cargo tan importante lo haga", refiriéndose a Jordi Sànchez.El portavoz del Gobierno,, ha asegurado este miércoles que lade la Constitución en Cataluña seguirá vigente en la comunidad autónoma hasta que haya uny "en capacidad y en plenitud de su ejercicio". "Lo que dijo el Senado fue que tenía que haber un Gobierno legalmente constituido que esté en capacidad y en plenitud de su ejercicio" ha afirmado en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press, tras ser preguntado por cuánto tiempo más va a durar la aplicación del artículo 155 en Cataluña.La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado al exdirector de los Mossos d'Esquadra–el que fuera jefe político del Mayor Josep Lluis Trapero– y al ex secretario general de Interioren relación con la actuación de la policía autonómica en el referéndum del 1-O. La magistrada, que ha citado a ambos para el próximo 9 de marzo, ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que la pasada semana le pidió ampliar la investigación porel 1-O a estos dos exaltos cargos.En relación a la situación en Cataluña, Díaz ha aseverado que "lo primero" que hay que hacer es ", el Estado de Derecho y la democracia", algo que "no ha sido así en los últimos tiempos" en dicha comunidad autónoma, donde se ha producido una "enorme en municipios y barrios", según ha apostillado. Para la presidenta de la Junta, "hemos llegado tarde a Cataluña", y el artículo 155 de la Constitución se tendría que haber aplicado cuando los días 6 y 7 de septiembre del pasado año hubo quienes "se saltaron la ley, la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el Estado de derecho". Ha agregado que "llegar tarde hace que a veces se improvisa demasiado y tenemos espectáculos como el del 1 de octubre que".La presidenta de la Junta de Andalucía,, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno,, de propiciar y fomentarsobre cuestiones como la enseñanza del castellano en Cataluña que, y que se derivan, a su juicio, de los "nervios" que en el PP está provocando la competencia con otras fuerzas políticas en el espacio ideológico del centro derecha, en alusión a Ciudadanos (Cs). Así lo ha indicado la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A en el transcurso de una entrevista en la Cadena SER , recogida por Europa Press.Mas ha valorado la posibilidad de que el expresidente de la ANC,, sea el candidato de JxCat a la Generalitat: ha defendido que es una persona que conoce desde hace tiempo y que, pero que si es o no el candidato a la Presidencia es una decisión que corresponde a Puigdemont. Asimismo, ha considerado que, si el cabeza de lista de JxCat accede a no postularse para presidir de nuevo la Generalitat, "hay otras personas muy valiosas" en el Parlament para sustituirlo.El expresident de la Generalitat y del PDeCATha asegurado este miércoles que, si se inviste a una Carles Puigdemont (JxCat), el nuevo jefe del Governde la Generalitat". "Tendría un deber político y moral de preservar en todo momento la figura del presidente que no lo puede ser pero que tendría que serlo en condiciones normales", ha explicado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en referencia a Puigdemont, pero sin que ello suponga menoscabar la autoridad de quien fuera nuevo presidente de la Generalitat.El ministro de Justicia,, ha asegurado que el Gobierno estaráen el Parlament catalán en el que se votará una resolución para reivindicar al expresident Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, al mismo tiempo que ha avanzado quecualquier resolución o acuerdo aprobado que "tenga consecuencias hacia terceros" y que sea. "Sí que estamos, lógicamente, muy atentos a esos órdenes del día, y sobre todo cuando una vez más se dedican a lo que no toca", ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, rechazando la intención del bloque independentista de "legitimar" una Presidencia de Puigdemont.El expresident de la Generalitat,, ha asegurado este martes quey ha reivindicado que tiene una mayoría para ser reelegido presidente, aunque ha asegurado que si el Parlament de Cataluña opta por otra persona respetará la decisión. "¿Cuál es el problema? Si vuelvo al Parlamentoy hará imposible respetar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre", ha añadido en un acto en Gante (Bélgica) organizado por la sección juvenil del partido liberal flamenco Open VLD al que han acudido un centenar de jóvenes. [Ampliación] Mientras ERC y JxCat mantienen abierta la negociación por el reparto de áreas, la CUP ha advertido este martes a través de su líder en el Parlament,, de que el acuerdo para investir a un candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat está "lejos o muy lejos". Los cupaires, por ejemplo, ven lagunas en elque quieren impulsar en Cataluña, y reprochan que sus socios mantienen aún una: "No aceptaremos nada que suponga un acatamiento del 155. El no acatamiento tiene que venir también desde el Parlament".En el primer plano, elde la administración catalana sigue siendo el principala ERC y a la lista de Puigdemont, ya que es una de las principales áreas de influencia del Govern. Sí hay principio de acuerdo en que la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sea para ERC, mientras que las direcciones de TV3 y Catalunya Ràdio las designen JxCat. El desacuerdo se produce en las áreas comunicativas del Govern.han vuelto a mantener este martes contactos a tres bandas para, pero ven difícil poder cerrar un acuerdo antes del pleno del Parlament del jueves, han explicado a Europa Press fuentes de la negociación. Las conversaciones se celebran en dos planos: por un lado JxCat y ERC abordan el reparto de áreas de la futura Generalitat; por el otro, los tres grupos buscan un consenso sobre el plan de gobierno del próximo Ejecutivo.