La propuesta de Interior para la equiparación entre cuerpos policiales: subidas de hasta 720 euros mensuales

Consultoría externa

No contabilizar la subida a funcionarios

El Ministerio del Interior ha anunciado cerca de la medianoche de este martes que ha alcanzado una propuesta dede la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil sobre equiparación salarial. En 2018 se incorporaránen los presupuestos con el objetivo de que en 2020 el sueldo de los agentes estatales sea "equiparable al que perciben los mossos en similares puestos y categorías".El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , se ha puesto al frente de la negociación después de que el pasado 20 de febrero las organizaciones representativas se levantaran de la mesa al calificar de. Los sindicatos y asociaciones de ambos cuerposa sus bases para firmar este acuerdo que el ministro califica de "histórico".En un comunicado, el Ministerio del Interior ha valorado la disposición, el compromiso y el esfuerzo de los representantes de los policías y guardias civiles durante estos meses de negociación. Fuentes de las organizaciones representativas han explicado que la oferta ha pasadode euros en tres años, con una primera partida de 500 millones en 2018.Esto supone, según el cálculo que adelantan sindicatos y asociaciones, que en 2020 un policía nacional pasará a cobraren doce pagas y que un guardia civil percibirá. También valoran que la propuesta está "blindada haya o no presupuestos" y que exista el compromiso de aprobar una Ley de Equiparación Salarial para poner fin a las desigualdades retributivas con policías autonómicas y locales.El Ministerio del Interior ha destacado que, en caso de culminarse esta propuesta de acuerdo, seque se había producido en las últimas décadas con respecto a la policía autonómica catalana, "el cuerpo policial que más cobra en España".Con este esta propuesta de acuerdo, que ha negociado el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se garantizaría que en este año 2018 el Gobierno incluiría en los Presupuestos Generales del Estado un total depara incrementar las nóminas de policías y guardias civiles.Asimismo, el Ejecutivo se compromete con los representantes de los guardias civiles y policías a que en los dos próximos años (2019 y 2020) se incorporarían las cantidades necesarias para implementar la mencionada equiparación salarial. Unafijaría los criterios objetivos de análisis para garantizar que la equiparación salarial sea una realidad en el plazo previsto de tres años.En esta última reunión, la séptima celebrada desde la constitución de mesas técnicas, se ha respetado, según Interior, la cifra de 807 millones de euros que se pactó para aplicar el método de costes medios de cada uno de los puestos de trabajo entre los cuerpos policiales y que supuso determinar unaen el caso de la Guardia Civil y deen el caso de la Policía Nacional.No obstante, el documento negociado entre Ministerio y representantes de la Policía y Guardia Civil también refleja no contabilizar en esa cifra las cantidades que, negociadas en la Mesa General de la Función Pública,, incluidos los Mossos d'Esquadra, lo que elevaría la cifra de la equiparación salarial a un montante de 1.100 millones de euros.En esta propuesta de acuerdo, que tiene que ser refrendado por las bases sindicales, el ministro Zoido se compromete a tramitar una ley que garanticeentre los distintos cuerpos y que contemple la máxima de que a iguales circunstancias, trabajo y funciones, deberá siempre corresponder un mismo sueldo.Igualmente, el Ministerio abordaría la elaboración de los, la determinación de criterios de compensación por territorialidad y la simplificación de los complementos específicos singulares para evitar agravios en el seno de cada uno de los cuerpos policiales.El Ejecutivo es consciente, según Interior, de que la situación que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puede compararse a la de otros funcionarios públicos, fundamentalmente por la situación de nivel 4 de alerta terrorista que obliga a unen las tareas ordinarias de los agentes y por la antigüedad de los catálogos de la Policía y Guardia Civil que provoca que el "dimensionamiento de los efectivos esté descompensado".Y a pesar de ello, a juicio de Zoido, en los últimos años se han logrado las, "y eso, sin duda, es mérito de nuestros profesionales".