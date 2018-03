Podemos pide abrir el debate para proteger libertades públicas y eliminar cuestiones como las injurias a la Corona

La reforma de la 'ley mordaza', "sólo un primer paso"

El secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha anunciado este miércoles que su formación va a trabajar para abrir en España el debate sobre la necesidad de proteger las libertades públicas a través de, ante la "involución democrática" que, a su juicio, se está produciendo; cambios entre los que deberá incluirse, por ejemplo, la eliminación de delitos como el de injurias a la Corona, informa Europa Press.Así lo ha asegurado en la rueda de prensa en la que ha presentado junto a otros miembros de su grupo parlamentario de Unidos Podemos lasque han registrado a la Ley de Seguridad Ciudadana que está en proceso de reforma en el Congreso."Esto es el primer paso, pero aquí no termina.y que va a tener que tocar más tarde o más temprano muchos otros aspectos en el ámbito de lo penal, pero hay que hacerlo no tanto desde la perspectiva de la seguridad ciudadana sino desde la protección de las libertades públicas frente a la arbitrariedad del Estado", ha demandado.Así, Mayoral ha explicado que más allá de los cambios que deben hacerse a la conocida como ley mordaza es preciso aprovechar para abrirque sirva para aumentar la protección de libertades públicas como la de expresión que, a su juicio, está riesgo, como demuestran los casos de "persecución de raperos o tuiteros" o la "censura de obras de arte" que se están dando recientemente.En concreto, el dirigente de Podemos ha avanzado que entre los aspectos que se deben revisar del Código Penal para reforzar las libertades públicas está el delito de injurias a la Corona , uno de los que se ha aplicado para condenar ala tres años y medio de presión, por el contenido de sus canciones."Ahí están casos tan evidentes como el mantenimiento de un delito como es el de las injurias a la Corona. Hay muchas cuestiones que quedan pendientes y esto es un primer paso", ha insistido Mayoral, quien ha responsabilizado directamente al Gobierno del PP de laen España al acusarle, por ejemplo, de usar los medios de comunicación públicos para "manipular".Aunque Mayoral no ha entrado a detallar todavía cuándo tienen previsto traer a la cámara iniciativas concretas al respecto, ha garantizado que su formación tiene la, no sólo en el Parlamento sino también con las organizaciones de la sociedad civil."Se deben realizar cambios profundos en nuestro ordenamiento jurídico. Yo he citado algunos de ellos porque queremos que no se hable tanto de seguridad ciudadana sino de", ha enfatizado.