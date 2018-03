Los pensionistas regresan a las calles: "Volvemos a la lucha y lo hacemos con muy buena salud"

La deducción en el IRPF es una "vergüenza"

Apoyo político

"Lo que ha hecho el Gobierno con el IPC de las pensiones es un timo y lo que pretende hacer Montoro con el IRPF es una trampa que no soluciona el problema" @agarzon#PensionesDignas #FelizMiércoles pic.twitter.com/a5CCRM7826 — Izquierda Unida (@iunida) 28 de febrero de 2018

La intensa e incesante lluvia que ha caído este jueves en Madrid no ha frenado a los pensionistas. Frente al Ministerio de Hacienda, en el centro de la capital, y bajo el encapotado cielo gris,y denunciar la subida del 0,25% anunciada por el Ejecutivo para este año. Convocados por UGT y CCOO, han continuado así la campaña de movilizaciones que comenzaron la semana pasada y que, aseguran, continuará. ". Venimos de la lucha y hemos vuelto a ella. Y volvemos con muy buena salud", ha dicho, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Madrid.Luchan por unas "pensiones dignas", ya no solo para ellos, "también para los jóvenes que vienen detrás", tal y como comentaban los propios manifestantes. "¡Gobierno, ladrón, nos roba la pensión!", "¡Ladrones!", "¡Rescate a la banca, jubilados sin blanca!" o el ya mítico "¡Sí se puede!" han sido los lemas que ha coreado la multitud que, desde la Puerta del Sol, inundaba poco a poco toda la céntrica calle Alcalá."Menos palabrería y más reuniones con los agentes sociales. Siempre que ha habido acuerdo en pensiones ha ido bien la Seguridad Social", ha asegurado, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO. Por su parte, el secretario de política Social de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT,, ha pedido al Gobierno que "deje de tomar el pelo a los pensionistas", que no pueden seguir viviendo "de limosnas".Piedra angular de sus reivindicaciones es laque el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2013 y que desligó del IPC el índice de revalorización, que hasta esa modificación se actualizaba según la inflación de cada mes de noviembre. Desde entonces,, el mínimo legal mientras persista el déficit de la Seguridad Social. Este porcentaje, denuncian,"Suben la pensión un euro o dos, no me da para nada", explicaba una jubilada."Luchamos por la derogación de la reforma del PP del año 2013 y, sobre todo, por el. Estamos en contra de la privatización de algo que los jóvenes van a tener muy difícil", apuntaba Ariza. Jóvenes que, recuerdan, se mantienen también gracias a la pensión de sus padres o abuelos. "No hay derecho a esto después de toda la vida trabajando", lamentan.La marea marrón ha vuelto a inundar, así, España. Los pensionistas de, también han salido a las calles. Y volverán a hacerlo porque su lucha, aseguran, no termina aquí. Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo han anunciado este mismo jueves que están preparando unaen la que esté presente toda la ciudadanía para "obligar" al Gobierno a cambiar sus políticas. "Los salarios tienen que crecer y las pensiones tienen que crecer, por lo menos de acuerdo con el incremento de precios", ha defendido Álvarez.Tras las grandes movilizaciones de la semana pasada, el Gobierno movió ficha y anunció que está trabajando para incluir en los Presupuestos de 2018 una deducción en el IRPF para. Así lo anunció el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que defendió la medida aunque no precisó a partir de qué edad se establecería la deducción.Esta solución rápida, en cambio, tampoco convence. "le tendría que dar . No tiene cabeza", critica Eduardo Ruiz, de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Madrid. "", añade Ariza, que recuerda que las pensiones más bajas, al no estar obligadas a realizar la declaración del IRPF, no se pueden beneficiar de la rebaja.Por su parte, el presidente del Ejecutivo,, que ha acudido a una entrevista este mismo jueves en El programa de Ana Rosa, no ha aclarado por dónde pueden ir las iniciativas que se tomen en el futuro para los pensionistas. Pero sí avanzó que en "10-12 días" protagonizará un debate monográfico en el Congreso de los Diputados. En esa cita, el presidente, dijo, explicará el estado del sistema y escuchará las propuestas del resto de formaciones. "Entiendo perfectamente su reivindicación.y no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más. Pero eso llegará", dijo.Elquiere que el Pleno del Congreso avanzado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el futuro de las pensiones, tanto a iniciativa del propio Ejecutivo como de los grupos parlamentarios. Así lo ha manifestado este jueves la portavoz de los socialistas en el Congreso, Margarita Robles. "Es importante y fundamental que los ciudadanos sepan que, si va al Congreso, lo hace a rastras ante la presión de fuerzas parlamentarias y los movimientos que está habiendo en la calle", ha dicho.Por otro lado, el presidente de, Albert Rivera, ha pedido al PP y al PSOEpara ver quién propone subir más las pensiones públicas y ha advertido de que estas solo serán sostenibles en el futuro si se reforma el mercado laboral y se toman medidas para aumentar la natalidad. "Sería lógico que en vez de entrar en una subasta electoral de si subimos un euro o cinco las pensiones, empecemos a hablar de por qué está vacía la caja, porque ese es el problema que el bipartidismo no ha afrontado en los últimos años", ha manifestado en una entrevista concedida a la Cadena Ser.El coordinador federal de(IU) y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, presente en la manifestación que ha tenido lugar en la mañana de este jueves en Sevilla, ha criticado que el Gobierno, "lo que está haciendo con las pensiones", es "establecer un timo". La desvinculación de la revalorización de las pensiones de la subida del IPC, según ha criticado, "es compatible con su estrategia de promover planes de pensiones privados, que es una forma de especular con el dinero.