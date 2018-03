Mujeres periodistas promueven un manifiesto de apoyo a la huelga feminista del 8M

Mujeres periodistas de decenas de medios y agencias de comunicación, gabinetes de prensa, y, en general,han promovido un manifiesto de apoyo a las convocatorias de huelga general feminista del próximo jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, informa Europa Press.El documento, que en sus primeras horas en abierto ha recabado, insta a todas las mujeres del sector de la comunicación y el periodismo a que se sumen a la movilización "en la medida de sus posibilidades y circunstancias".que las mujeres del resto de sectores —precariedad, inseguridad laboral, brecha salarial, techo de cristal, acoso sexual o ninguneos— pero con las particularidades asociadas a nuestra profesión", indican.Según explican en el texto, conscientes de la "relevancia social" del trabajo que desempeñan, muestran su preocupación por "laque tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la presencia y aportaciones de las mujeres". "El feminismo también es necesario para mejorar el periodismo", destacan.Por esta razón, las profesionales que han impulsado el manifiesto reivindican a los medios de comunicación y empresas periodísticas que tomen medidas en campos como la brecha salarial , frente a la que exigen "transparencia salarial y una revisión de".Asimismo, reivindican frente al "techo de cristal", ely responsabilidad, así como a ser tenidas en cuenta en las promociones profesionales para puestos intermedios. En esta línea, afirman que los espacios de opinión y las tertulias están "masculinizados" y aseguran que "hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios".A su juicio, estas brechas tienen consecuencias también "en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación". "La visión de la realidad que transmiten esy está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres que, a menudo, son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos", añaden.En cuanto a las condiciones laborales, afirman que las mujeres periodistas sufrena los de los hombres. En la misma línea, denuncian "la inestabilidad laboral de las compañeras freelance y de las falsas autónomas, una situación de precariedad que se ha hecho habitual en los últimos años".A juicio de las firmantes del manifiesto, que acuden a título personal, las dinámicas de trabajo "priorizan el presentismo y la libre disposición y sonque tienen todas las personas"."Como en otros sectores, unaperjudica más a las mujeres, que acaban modificando o recortando sus horarios para poder cuidar e incluso abandonando su empleo o cambiando de profesión", argumentan en el texto.Reclaman frente a ello, que "no debe ser un asunto de buena voluntad sino una prioridad que las empresas deben asumir para que estas tareas se repartan por igual entre mujeres y hombres".Por otro lado, denuncian que "son muchas las periodistas" que han sufridopor parte de compañeros y superiores, pero también de las fuentes. "El ninguneo, la condescendencia, el paternalismo y los mansplaining están a la orden del día en las redacciones y fuera de ellas, en nuestra actividad diaria. Como profesionales de la comunicación sufrimos acoso online, además de comentarios violentos y machistas en nuestras piezas", advierten.Este movimiento de mujeres periodistas, en el que se han involucradoaportando ideas en foros de discusión, prevé participar con identidad propia en la manifestación que tendrá lugar el 8 de marzo en Madrid, jornada durante la que expresarán su apoyo a las movilizaciones en redes con la etiquetaLa lectura del manifiesto, que está ya recabando adhesiones en www.lasperiodistasparamos.es , tendrá lugar el 8 de marzo a las 12.30 horas en la madrileña, acto que podrá reproducirse no obstante en otras ciudades españolas donde las mujeres periodistas se han organizado en torno a la convocatoria de huelga feminista.Piden a los partidos políticos que se abstengan de capitalizar la iniciativa y llaman a la audiencia y a lectores y lectoras a ser