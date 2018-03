info Libre

Este jueves, el que fuera candidato a la presidencia de la Generalitat, anunció que renunciaba "provisionalmente" a la investidura, y propuso como sustituto al número dos de JxCat,. La renuncia se produjo horas después de que el Parlament aprobara una resolución reconociendo la legitimidad de Puigdemont, pero diera marcha atrás con la reivindicación de la DUI.Sigue enel minuto a minuto de la situación política en Cataluña:El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado este viernes contrario a que el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez, pueda ser presidente: "En Tàrrega, tras visitar la sede de Aigües Segarra Garrigues y reunirse con la Junta de la Comunidad General de Regantes, Iceta ha afirmado que no se puede elegir "a un presidente que tenga pendiente un juicio,".El Gobierno investiga, su estancia en Bélgica desde que decidió huir de España, para asegurarse de que no está utilizando dinero público.Fuentes del Ejecutivo adelantaron este jueves a Europa Press tras la renuncia de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat que el Gobierno va a estar vigilante para que no viva "a costa del erario público" y hoy han añadido queLas mismas fuentes aseguraron que el Gobierno vela por el respeto a la legalidad en todo lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que incluye el uso "correcto" del dinero de las administraciones., se afirmó desde el Ejecutivo.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, vea Jordi Sánchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat, aunque ha subrayado que la decisión correspondería al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena."Si, cuando sea propuesto, el candidato tiene algún problema con la justicia será decisión del juez", ha sostenido Catalá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque ha continuación ha dicho que, al margen de la situación legal, sí se trata dePor su parte, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha añadido por su parte en la misma rueda de prensa que"Hablamos de gobernar", ha dicho, subrayando la imposibilidad de hacerlo "a tiempo parcial" desde la cárcel o desde otro país. La situación, ha bromeado, empieza a ser propia del famoso Celtiberia show de Luis Carandell. "No sé qué pensaría de lo que está pasando aquí", ha agregado el portavoz.La diputada de la, ha pedido este viernes a ERC que, si su candidato a la Presidencia de la Generalitat es el líder republicano,, lo proponga "formalmente" para que sus bases puedan decidir si le dan respaldo o no.El secretario general de Podemos,, cree que el número dos de Junts per Catalunya (JxCat) y líder de la ANC,de Cataluña si así lo acuerdan los partidos independentistas, ya que el estar en prisión preventiva no le priva de sus derechos políticos. No obstante, ha calificado esta cuestión de "secundaria".La coordinadora general del, ha avalado este viernes que el candidato a la investidura sea el número dos de JxCat,, y ha pedido al independentismo no entrar en "rifirrafes" de nombres después de que los republicanos hayan pedido que el presidente de la Generalitat sea Oriol Junqueras.El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo,, Inés Arrimadas, como candidata a la investidura ahora que Carles Puigdemont ha renunciado a ser presidente y ha señalado como sustituto a Jordi Sànchez (JxCat).Albiol anuncia también que su partido estudia presentar unpor las decisiones que tomó la mayoría soberanista de la Mesa del Parlament sobre el pleno del jueves.El líder del PP catalán,, ha considerado este viernes que la propuesta de investir a Jordi Sànchez "". En rueda de prensa desde el Parlament, ha declarado que no le parece "la decisión más inteligente ni la más sensata" y que tampoco ayuda a volver a la normalidad política. Sobre la posibilidad de que el juez deje en libertad a Sànchez para poder ser presidente, ha afirmado que el Gobierno central no sabe nada de esto, aunque personalmente ve"Ya está bien de seguir en una serie que no conduce a ninguna parte, ni la de Puigdemont planteando esto ni la del otro lado planteando que hay que mantener a gente en la cárcel", ha reiterado Mayoral. De este modo, el secretario de Sociedad Civil del partido morado ha—formado por PP, Ciudadanos y PSOE— como al independentista —JxCat, ERC y CUP— dey ha insistido en la necesidad de buscar "una alternativa que ponga el centro en la vida de la gente"El secretario de Sociedad Civil de Podemos,, ha señalado este viernes que la renuncia provisional del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a ser investido y su idea de proponer al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, como candidato"Los problemas políticos se tienen que solucionar hablando en una mesa", ha apuntado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.El portavoz del PDeCAT en el Senado,, preguntará el próximo martes en la Cámara Alta al presidente del Gobierno,, si ofrece en Cataluña, después de que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont haya renunciado a su investidura "provisionalmente". Esta pregunta llegará en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado la semana después del Pleno del Parlamento catalán que ha reivindicado la "legitimidad" de Carles Puigdemont y la celebración del referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, pero que ha evitado ratificar la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.Sin embargo, Riesgo señaló que los malos datos registrados a raíz del inicio de lasestán lastrando el saldo entre el periodo que transcurre de septiembre a febrero. Mientras que en ese mismo periodo iniciado en 2016, hasta 21.300 personas salieron de las listas del paro en la Comunidad, entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 la reducción se limitó a 10.000 personas.Según Empleo, el paro en Cataluña está experimentando una, después de que durante el año 2017 el desempleo se redujera "bastante menos" que ahora. En concreto, en lo que va de año se ha reducido 4 veces más que en el año anterior.El secretario de Estado de Empleo,, confirmó que Cataluña lideró el ritmo en la reducción del desempleo del país durante el pasado mes de febrero, después de registrar unen las listas de los servicios públicos de empleo de la región, como consecuencia de un retorno a la "normalidad" con laEl parlamentario de EH Bilduha denunciado que lacon la que está actuando el Ejecutivo del PP ante Cataluña, así como el mantenimiento de la autonomía de ese territorio a través del artículo 155 de la Constitución, es. Urizar ha criticado las "amenazas" del Gobierno central de mantener en vigor el 155 si los partidos catalanes designan a un candidato a presidente de la Generalitat que no sea "aceptado" por el PP, por lo que ha preguntado a Urkullu si considera que la actuación del gabinete de Mariano Rajoy en Cataluña está siendo "democrática".El lehendakari,, ha denunciado que el mantenimiento de la suspensión de la autonomía de Cataluña a través delde la Constitución Española es una medida "opuesta a la normalidad democrática", por lo que ha reiterado su convicción de que es necesario constituir unque permita superar el "bloqueo" actual. Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu acerca de la actuación del Gobierno central ante el proceso soberanista de Cataluña."Es hora de dar un paso adelante y hacer de Podem una organización presente en el territorio de forma arraigada, de dotarla depara hacer crecer el partido", exponen los firmantes que pretenden abrir una nueva etapa en Podem. Consideran que Podem debe rehuir las disputas y confrontaciones internas, y que se necesitan equipos humanos que apuesten "por el diálogo respetuoso y, por el consenso y no por la disputa".Un total de 134 miembros de Podem Cataluña han firmadoen el que apuestan porque el coordinador general de CatComú y presidente de CatECP en el Parlament,, lidere. El manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por los portavoces de la gestora que dirige Podem desde el 6 de noviembre —tras la dimisión del exsecretario general, Albano Dante Fachin—, que es también diputada en el Parlament. El documento está suscrito por la otra diputada de Podem en la cámara catalana, Yolanda López, las diputadas en el Congreso Mar García y Alicia Ramos, el senador Oscar Guardingo, y la concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, entre otros.El portavoz de ERC,, ha defendido este viernes que el candidato a lay líder republicano,, tras el anuncio de Carles Puigdemont de renunciar provisionalmente a ser investido en favor del número dos de JxCat, Jordi Sànchez. "Con la propuesta de Puigdemont se rompe una línea muy defendida por JxCat, que es la del Govern legítimo. Cuando Puigdemont toma la decisión que tomó ayer, a quien le correspondería legítimamente es a Oriol Junqueras", ha reivindicado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.La alcaldesa de Barcelona y dirigente de CatComú, Ada Colau , ha sostenido este viernes que la propuesta del hasta ahora candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat,, de que lo sea el número dos de su lista,, en prisión preventiva,y alarga la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ha defendido que Sànchez tiene derecho a presentarse, pero que una cosa es tener este derecho y otra es ser: "Más allá de la legitimidad, en lo que podemos estar de acuerdo, tenemos que hacer que esto no se alargue más", con propuestas efectivas, concretas y realizables, ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.