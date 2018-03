El Gobierno vasco quiere aplicar la 'ley mordaza' para sancionar a los ertzainas que increparon a los consejeros

"Intolerable, denunciable y sancionable"

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia , anunció este viernes que los miembros de los sindicatos de la Ertzaintza que, entre ellos el lehendakari, Iñigo Urkullu, "tendrán sus consecuencias" de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana , por lo que se les aplicarán las "sanciones administrativas que correspondan" al "sobrepasar el cordón de seguridad que se aplica en estas ocasiones", informa Europa Press."Los sindicatos de la Ertzaintza no son una excepción frente a la ley", insistió Beltrán de Heredia, criticando así la protesta convocada por los sindicatos ErNE, ELA, y Sipe frente al Parlamento Vasco en contra del dispositivo del 22 de febrero para el partido de fútbol entre Athletic y Spartak de Moscú , en el quea causa de un ataque de corazón.La consejera Beltrán de Heredia se remitió a la conocida como ley mordaza aprobada durante la mayoría absoluta del PP en una respuesta a la parlamentaria de este partido, que le preguntó sobre el operativo cuestionado por sindicatos de la Ertzaintza. El PNV impulsó en el Congreso unaen vigor que el PSOE, por su parte, quiere derogar.La consejera comenzó su intervención recordando la protesta registrada este pasado jueves frente al Parlamento Vasco, cuando más de 200 ertzainas recibieron con gritos y peticiones de dimisión al lehendakari, Iñigo Urkullu, y a la propia consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, a su llegada a la Cámara vasca.En la movilización, convocada por ErNE, ELA, y Sipe, los ertzainas, acercándose a los miembros del Ejecutivo, cortando el paso a transeúntes y otros parlamentarios que querían acceder a la Cámara, así como el tráfico rodado.Beltrán de Heredia calificó dela actitud del grupo "limitado de 250 ertzainas" ante los parlamentarios, los miembros del gobierno y del lehendakari, y criticó que a quienes obstaculizaron el paso "se les olvidó quey, por tanto, a las instituciones que velan y garantizan sus derechos""Es intolerable porque viene de quienes se tildan de representar a los profesionales de la Ertzaintza. No quiero pecar de injusta. Estaba el sindicato mayoritario y también los dos minoritarios pero no estaba buena parte de la representación sindical de la Ertzaintza", subrayó.También destacó que es "denunciable" porque "incumplieron las normas más básicas con respecto a la convivencia y a lasen este tipo de manifestaciones públicas". "Los sindicatos de la Ertzaintza no son una excepción frente a la ley", insistió."Tenemos la obligación de saber qué normas legales y de convivencia y qué más reglas de juego democráticas están dispuestos a infringir algunos. Necesitamos saber como departamento, gobierno y sociedad, qué garantías de seguridad están dispuestos a darnos quienes hablan en nombre de la representación sindical de la Ertzaintza", señaló.En este sentido, pidió que se les explique qué quieren decir cuando proponen que los ertzainas "cojan la baja por enfermedad sin causa objetivaprevisto para el partido entre el Athletic y el Olympique de Marsella del día 15 en Bilbao". "Necesitamos saber eso y lo sabremos", apuntó.Asimismo, defendió que el dispositivo del pasado jueves estuvo, ya que la Ertzaintza "neutralizó con rapidez y eficacia" los disturbios que calificó de "intolerantes, preocupantes y condenables".La titular de Seguridad ha destacado que la Ertzaintza "ya está manos a la obra para preparar el dispositivo que sea necesario y que mejor se ajuste" a las necesidades del nuevo partido europeo del día 15 en San Mamés, que están preparando los profesionales de la Policía Vasca. "Los dispositivos policiales los preparan quienes tienen experiencia, preparación, capacidad y conocimiento para ello. Lo mismo el día 22 como para el del día 15", reiteró.También recordó que el próximo martes se va a celebrar eldonde se va a presentar el expediente para la declaración de acto de servicio y concesión de medalla al reconocimiento a la labor policial, con distintivo rojo, para Inocencio Alonso, el ertzaina fallecido el día 22."Es de justicia reconocer que, cuando formaba parte de un dispositivo de gran envergadura, organizado para garantizar la seguridad pública en el entorno del encuentro de fútbol de esa noche", señaló.La parlamentaria del PP Nerea Llanos, por su parte, defendió que la concentración de este pasado jueves no responde a reivindicaciones laborales sino que tuvo lugardurante un dispositivo de seguridad.Además, consideró que en su respuesta la consejera hizo "un, pocas veces visto en la Cámara", y cree que "prácticamente ha amenazado a los ertzainas que le lleven la contraria"."Usted dice que va a aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana contra esos manifestantes, ¿y no la aplican otras ocasiones contra los radicales? ¿Hasta este punto llega el querer contentar a los radicales de este país?", preguntó.En los disturbios del día 22 se vieron implicados tanto aficionados radicales del Sapartak de Moscú como los ultras locales de Herri Norte , señalados por sindicatos de la Ertzaintza como los iniciadores de los disturbios en la explanada de San Mamés.