IU llama "hipócrita" al Gobierno por ayudar a repatriar soldados de la División Azul y negar fondos a las víctimas del franquismo

Izquierda Unida ha pedido este viernes explicaciones al Gobierno por laque a su juicio supone mantener sin financiación la partida destinada a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la exhumación de fosas de la Guerra Civil, mientras desvela su apoyo a la repatriación de combatientes de la División Azul que luchó con el Ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, informa Europa Press.Así, la formación ha registrado, por un lado, sendasen el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Defensa, María Dolores de Cospedal, y por otro ha presentado una batería de preguntas tanto en la Cámara Baja como en el Senado por este tratamiento distinto.En su opinión, al Gobierno de Mariano Rajoy debe explicarpor las que "mantiene de forma hipócrita todas las actuaciones que tienen que ver con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, incluido acabar con las fosas de víctimas del franquismo en cunetas por todo el Estado, mientras, dedica dinero público desde hace años a exhumar fuera de nuestras fronteras y repatriar restos mortales de soldados fascistas que lucharon en la División Azul junto al ejército nazi".Según explican las parlamentarias de IU Eva García Sempere y Vanessa Angustia, Cospedal debe aclarar "elfirmado con el Gobierno alemán en 2003, renovado en 2015, para realizar repatriaciones de los restos mortales de los soldados españoles de la División Azul que lucharon junto al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial".En sus preguntas, reclaman que el Ejecutivo de Rajoy detalle tambiéncontempla ese acuerdo para el Estado español y cuáles fueron las razones que justificaron la renovación de este convenio en 2015 por el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés. "¿Cree el Gobierno que este convenio es compatible con la recuperación de la Memoria Histórica?", preguntan.Y Catalá, añaden, tiene que detallar "por los que no se habilitan partidas presupuestarias para realizar exhumaciones de muertos en la Guerra Civil actualmente en fosas comunes, para indemnizar a las víctimas, y para sacar los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos".Eva García Sempere y Vanessa Angustia se quejan de que, mientras se apoya a las familias de la División Azul, "el Gobierno del PP sigue excusándose de forma hipócrita cada vez que se le plantea la cuestión en que no cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar adecuadamente la Ley de Memoria Histórica y asegurar así la verdad, justicia y reparación que reclaman las víctimas de la dictadura franquista"."De hecho —recalcan—, las escasas exhumaciones de fosas que se llevan a cabo en nuestro país son posibles gracias al esfuerzo y el compromiso de".García Sempere y Angustia completan sus respectivas iniciativas pidiendo explicaciones sobre si "tiene previsto el Gobierno iniciar las labores de exhumación de los restos mortales de las víctimas republicanas de la dictadura franquista que se encuentran"."¿Tiene previstodel dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del mausoleo del Valle de los Caídos? ¿Cuáles son los argumentos para ello?", concluyen.El PNV ha presentadodirigidas al Gobierno del PP en relación a las supuestas repatriaciones de los restos mortales de miembros de la División Azul que lucharon junto a los nazis en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, para lo que el Ministerio de Defensa habría destinado 23.000 euros.Tras recordar que el Ejecutivola Ley de Memoria Histórica y no destina "ni un solo euro a exhumar las fosas comunes de los republicanos", le ha pedido que aclare si solicitará repatriaciones de soldados de la República que combatieron contra los nazis y que murieron en la URSS.El diputado jeltzale Joseba Agirretxea ha formulado varias preguntas al Gobierno en las que solicita información acerca del, "desde cuándo" se realizan y "cuántas más" piensa el realizar.Asimismo, pregunta al Ejecutivo si considera quecon lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica y desea conocer si el Gobierno "va a solicitar también repatriaciones de soldados republicanos que combatieron contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que murieron en la Unión Soviética"."De confirmarse, es evidente que el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica no responde a un problema presupuestario sino", lamenta Agirretxea.En este sentido, cuestiona si el Gobierno "harácon los programas de exhumación o recuperación establecidos en la Ley de Memoria Histórica para sacar de las cunetas a miles de republicanos"."Exigimos que el Gobierno español sea ecuánime y que destinea la exhumación de los cuerpos de soldados y civiles antifranquistas que en la Guerra Civil española fueron enterrados en fosas comunes. Sus familiares tienen tanto o más derecho a que se les atienda", ha concluido.