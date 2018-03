JxCat y ERC mantienen el pulso en las negociaciones pese a la renuncia de Puigdemont

Conselleria de Enseñanza

Sànchez versus Junqueras

Pleno en el aire

con las que buscan desencallar la legislatura en Cataluña pese a la decisión de Carles Puigdemont de renunciar a la Presidencia para evitar un nuevo conflicto con el Estado, informa Europa Press.La decisión de Puigdemont deal cargo ha desencadenado un nuevo conflicto entre los dos partidos: ERC no acepta de entrada este nombre y propone que el presidente sea su líder, Oriol Junqueras.Fuentes de la negociación consultadas por Europa Press sostienen que este nuevo conflicto paraliza los dos siguientes movimientos que se preveían: un acto en Bruselas para poner en marcha laque tiene que pilotar Puigdemont –en el denominado Espacio Libre de Bruselas– y elSegún el documento interno de la CUP que trascendió el miércoles pasado, el acto en Bruselas para poner en marcha lay el–una suerte de Parlament y Govern paralelos– tenía que ser el próximo lunes, y el pleno de investidura el martes o miércoles.A estas horas,y las partes siguen negociando con otros puntos de conflicto abiertos: el reparto de carteras del próximo Govern, el área de comunicación, y quién asume la portavocía del futuro Ejecutivo.Sobre el reparto de carteras,: los republicanos reclaman este área, que en principio se negoció que fuera para JxCat –con el dirigente del PDeCAT Lluís Font como el mejor colocado para liderarla–, y que ya en la anterior legislatura fue del PDeCAT.JxCat replica que ERC ya tiene previsto asumir departamentos como Bienestar Social y Salud, por lo que pide para sí misma Enseñanza para–y de las que–.En JxCat molestó que ERC haya salido ahora proponiendo públicamente a Junqueras como presidente, y recordó que existe unpor el que los republicanos asumirían la Presidencia del Parlament y ellos la de la Generalitat."Puede que haya que recordar que hay un pacto vigente para ceder a ERC la Presidencia del Parlament (parte ya completada) y a JxCat la Presidencia de la Generalitat", señalan desde la lista de Carles Puigdemont.JxCat se refiere al pacto anunciado el 16 de enero , en el que JxCat se comprometió a apoyar a Torrent como presidente del Parlament a cambio del apoyo a Puigdemont para la Presidencia: los republicanos señalan queporque el presidente cesado ha renunciado.Por su parte, los republicanos reivindican a Junqueras y recuerdan que, si la lógica de las elecciones eraque fue cesado por el 155, el líder de ERC debería ser el mejor colocado tras la renuncia de Puigdemont y no Sànchez,Con este nuevo contencioso en marcha, Torrent ya anunció que la semana que viene iniciará unacon todos los grupos para escuchar sus propuestas: Cs descartó de nuevo presentar a Inés Arrimadas como candidata y está por ver si JxCat y ERC logran ir al encuentro con un pacto ya cerrado, o cada uno con su propuesta.Precisamente Puigdemont pidió este viernes en una entrevista que, aunque señaló como hipotético culpable al Estado por poner trabas a Sànchez, y no por la falta de acuerdo de los independentistas.