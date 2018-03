Los acusados de Alsasua piden a la presidenta del tribunal que se aparte al no considerarla imparcial

"Penas extraordinariamente elevadas"

Las defensas de lospor la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas han presentando un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que piden la abstención, y subsidiariamente instan a la, de la presidenta del tribunal que les va a juzgar, la magistrada Concepción Espejel , al considerar que no va a ser imparcial por los "lazos" que la unen a la Guardia Civil, informa Europa Press.El motivo por el que las defensas han presentado el escrito es "la existencia de un interés directo o indirecto de la magistrada en el proceso judicial, en atención a sus" con el Instituto Armado."Está, matrimonio del que resulta evidente derivan lazos psicológicos o conexión afectiva intensa con el Cuerpo al que pertenece su marido", explican los letrados, quienes además recuerdan que Espejel ha sido "condecorada por el Ministro del Interior con la".Para las defensas, "estas circunstancias resultanen el presente proceso, en el que, como es sabido, se enjuicia a ocho personas acusadas de gravísimos delitos de carácter terrorista y por los que se interesan penas extraordinariamente elevadas".El fiscal encargado del caso, José Perals, atribuye a siete de los imputados cuatro delitos de, con una condena de doce años y medio por lesión. Además, imputa a uno de ellos el delito depor el que pide igualmente doce años y medio de cárcel.Los abogados de las defensas insisten en reprochar que la Fiscalía impute a los acusados un supuesto "sentimiento de" y les vincule con el movimiento Alde Hemendik ("Fuera de aquí"), que reivindica el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en Navarra y el País Vasco."No se trata, por tanto, del enjuiciamiento de unas lesiones causadas a dos guardias civiles, aisladamente consideradas, sino el de unadesde 1978, aunque los acusados ni siquiera hubiesen nacido, que ponía en tela de juicio la legitimidad de su presencia en el País Vasco y la Comunidad Foral Navarra, todo ello basado en informes de la propia Guardia Civil concernida", apuntan.Por todo ello, las defensas consideran "evidente que los lazos familiares" de Espejel con un coronel de la Guardia Civil y la condecoración recibida "ponen gravementey serenidad de ánimo para decidir en la presente causa, y los acusados no pueden sentirse imparcialmente juzgados cuando forma parte del tribunal, como presidenta, una magistrada en quien concurren las citadas circunstancias"., creemos, si cualquier decisión que le afecte dependiera de un juez que haya recibido una condecoración de la entidad o empresa a la que, supuestamente, el referido ciudadano hubiera pretendido violentar y que sea, además, familiar directo de uno de sus accionistas o directivos", explican.Así pues, y "con el fin de garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo y con todas las garantías", solicitan que Espejel se aparte del tribunal que juzgará el caso y, en caso de no hacerlo,. El juicio está previsto para entre el 16 y el 27 de abril.