Maroto carga contra el "feminismo mal entendido" y contra quienes "revuelven" con las pensiones

El vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto , ha alertado contra "el feminismo mal entendido", y ha asegurado que ", sino por ser madre o potencial madre". Además, ha criticado a los partidos que "están revolviendo" con las pensiones, y ha avisado de que Podemos quiere "sustituir" la familia por el Estado.El dirigente del PP ha participado este viernes en Vitoria en un acto de la Red de Municipios por la Familia, en el que ha destacado la importancia de laporque "no hay persona que no tenga padre o madre, o que no lo haya tenido", informa Europa Press.Maroto ha asegurado que el Partido Popular lleva la idea de la familia "escrita en la frente", ya que la familia "es el foro en el que se aprende a amar y a ser amado". Por el contrario, ha denunciado la actitud de aquellos partidos que, como, pretenden que. "Hay opciones políticas que no plantean acompañar a las familias, sino sustituirlas", ha insistido.El dirigente del PP ha asegurado que su partido, entre las que ha citado a las familias "reconstituidas", las que integran en su seno a personas dependientes, las formadas por personas "del mismo sexo" y las que incluyen a mayores.El vicesecretario de Política también se ha referido al debate sobre la desigualdad de oportunidades entre. Javier Maroto ha alertado sobre lo que ha denominado comoy, tras afirmar que "se habla mucho de la brecha salarial" entre sexos, ha asegurado que "a la mujer no se la discrimina tanto por ser mujer, sino por ser madre o potencial madre".El dirigente del PP ha defendido que los hombres y las mujeres han de tener "los mismos derechos y obligaciones", y ha reiterado que "el principal problema de la brecha salarial es la".Por ese motivo, ha afirmado que ellas causas que pueden suponer que, a igualdad de capacidades, un empresario acabe contratando a un hombre en lugar de a una mujer.Esta actitud, según ha dicho, se debe a que hay quien sigue pensando que "los hijos son de ella", cuando —en realidad— ambos progenitores debenen el cuidado de los hijos. Para tratar de acabar con este problema, ha recordado que el PP pretende "hacer del permiso de paternidad un hecho que implique que los hombres puedan tener la baja para cuidar a sus hijos".En su intervención, también se ha referido al debate sobre la necesidad de incrementar la cuantía de las pensiones para evitar que las personas que reciben estas prestaciones sufra unaEl dirigente del PP ha criticado los "cantos de sirena" que lanzan "especialmente los partidos de izquierda", a quienes ha acusado de estar. Maroto ha denunciado que el PSOE "congeló" las pensiones cuando gobernaba, y ha acusado a Podemos de actuar comocon esta cuestión.Frente a las actitudes de estas formaciones, ha asegurado que el PP siempre ha sido partidario de "subir" la cuantía de las pensiones, pero ha precisado que esto se ha de hacerque exista, para ello, y garantizando siembre la "seguridad" del sistema