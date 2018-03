Puigdemont confirma que su renuncia es "provisional": quiere volver a ser president

Error: no implementar la República

El "alma negra" de Rubalcaba

"Es un gran honor"

És un gran honor i una enorme responsabilitat poder representar el poble de Catalunya. El President @KRLS, el Vicepresident @junqueras junt amb tots els consellers destituïts pel 155 són el veritable Govern legitim de Catalunya. Sempre amb vosaltres! #llibertat https://t.co/x5kJjhSedY — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 1 de marzo de 2018

El expresident de Cataluñaha confirmado este viernes que quierede la Generalitat, horas después de anunciar su renuncia "provisional" a ser investido en el Parlament. Puigdemont ha reivindicado la propuesta de investir a su número dos,, a pesar de que se encuentre en prisión: "Hay muchas maneras de gobernar de forma práctica".Así se ha expresado el líder de JxCat en una entrevista en Rac1 desde Bruselas, donde ha reiterado que "el Parlament de Catalunya ha constatado que tiene la voluntad y la mayoría para hacerme president".en Cataluña porque, de haberlas, "habrá un colapso institucional", aunque advierte de esta posibilidad si el Estado "sigue sin aceptar los resultados electorales".Ha abundado en su defensa de la candidatura del expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y ha advertido de que si se impide su investidura se cometerá "un gravísimo error y", según informa Europa Press.El expresident ha recordado que Sànchez fue elen las elecciones del 21 de diciembre y ha asegurado que la Presidencia de la Generalitat corresponde a JxCat yDe hecho, Puigdemont ha respondido a la posibilidad, apuntada por voces de ERC , de que el candidato sea el que fuera vicepresident,: "Ahora ya no es un Govern de un único grupo parlamentario.y querer la lógica de ir juntos".Así ha justificado que el nuevo candidato del independentismo sea Sànchez —"Uno de nuestros mejores hombres", ha dicho— y no el líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat cesado,, y ha añadido que él personalmentecon los republicanos.Ha reconocido que la renuncia a la Generalitat "no es sencilla", y ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, atribuyera a la acción del Ejecutivo central que no pueda repetir en el cargo.Puigdemont también se ha defendido de las acusaciones de que ha utilizado dinero público para sufragar su estancia en Bélgica o los órganos de la República en el exilio: "y gente de mi entorno que pone dinero". Además, el expresident confirma que su intención es quedarsePuigdemont ha reiterado que intentó que el Gobierno no aplicara el artículo 155 con la promesa deal Parlament y ha explicado que "en algún momento estuvieron a punto", pero que desde La Moncloa"Se hizo mucha táctica de partido y muy gallinácea por parte del Gobierno", ha criticado, y hacuando la dejó en suspenso el 10 de octubre en el Parlament a la espera de negociar con el Estado.Preguntado por una supuesta mediación del PSC con el Gobierno, ha acusado a otro socialista, el exministro y exsecretario general del PSOE, de amenazarlo por haber dicho que se tenía quepara evitar que repitiera en la Generalitat, ha asegurado."Tiene el. Es una persona siniestra" con experiencia en crear sistemas paralelos al Estado, ha dicho.El propio Sànchez aceptó este jueves la propuesta de ser investido como president: "Es unpoder representar al pueblo de Cataluña", expresó en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.El ahora candidato, encarcelado en Soto del Real desde finales de octubre, señaló que Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los consellers cesados son el verdaderode Cataluña: "¡Siempre con vosotros! Libertad".​​​​​​​