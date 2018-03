Casi 2.300 inmigrantes llegaron a la costa andaluza en los dos primeros meses de 2018, un 80,7% más que en 2017

Siete fallecidos

Algunos casos de febrero

Un total deen aguas cercanas a la costa de Andalucía durante los meses de enero y febrero mientras trataban de alcanzarla a bordo de 81 pateras. Estos datos suponen, y del 58,8% en pateras respecto a la suma de los dos meses del año 2017, según los datos de Salvamento Marítimo facilitados por la Delegación del Gobierno en Andalucía, informa Europa Press.En lo que respecta solo a febrero de este año, un total decuando viajaban en 31 pateras. Esto supone un aumento en personas del 45,9% y del 45,2% en pateras con respecto al mes de febrero del pasado año 2017.Contando solo los datos de enero de 2018, un total defueron halladas mientras intentaban llegar a la costa a bordo de 50 embarcaciones, lo que supone un aumento de personas del 78,44% y del 47,05% en pateras con respecto a enero del pasado año.En los dos primeros meses del año se confirmó laen Andalucía que intentaban alcanzar la costa viajando en infraembarcaciones. El último caso se produjo el 26 de febrero cuando cinco inmigrantes fueron avistados por Salvamento Marítimo y trasladados al puerto de Tarifa (Cádiz). Durante el rescate se procedió a realizar la reanimación cardiopulmonar a uno de los migrantes al perder éste el conocimiento, sin embargo, no consiguieron salvarle.Durante la noche anterior a este suceso,de Levante de La Línea de la Concepción (Cádiz). El cadáver fue encontrado sobre en la playa entre la zona de la residencia del Tiempo Libre y la Torre y se trataría de otro de los inmigrantes que acompañaba a los cinco que viajaban en la patera que horas más tarde fue avistada. Así, de los siete inmigrantes que cruzaban el mar en la patera trasladada a Tarifa,Por otro lado, la segunda semana de febrero, el día 9, Salvamento Marítimoque se encontraban en una de las dos pateras socorridas en las inmediaciones de la isla de Alborán. La nave no había naufragado y los cadáveres se encontraban en el interior del bote, por lo que la autopsia determinaría la causa de los fallecimientos aunque las primeras hipótesis apuntaron a que podrían haber perecido a raíz de unaFebrero contabilizó así cinco inmigrantes fallecidos en el mar, mientras que en enero se produjo un suceso similar que se cobró la vida de dos personas, ya que el 21 de enero el puerto de Almería recibió a 71 personas rescatadas cuando viajaban a bordo de dos pateras localizadas en el mar de Alborán, pero una de ellas naufragó yMarzo comienza registrando dos nuevas muertes . Cuatro inmigrantes en una patera se vieron obligados a saltar al agua por el mal estado del mar, pero dos mujeres no sobrevivieron.La primera llegada de inmigrantes en febrero a las costas de Andalucía fue la del día 9, cuando fueron rescatadasasí como los cuerpos de los tres fallecidos ya citados. Se encontraban todos en dos pateras socorridas en las inmediaciones de la isla de Alborán después de que el avión Sasemar 101 diera con las infraembarcaciones.Días después, Salvamento Marítimo trasladó al puerto de Motril (Granada) a, rescatados de una patera que había naufragado en aguas marroquíes y de la que. Fue un barco mercante llamado Kent el que dio aviso del avistamiento de la patera a 22 millas del Cabo Tres Forcas, en aguas marroquíes, e inició el rescate de sus ocupantes una vez pudo acercarse a la embarcación, que había naufragado.Por otro lado, el 26 de febrero, un total de, entre ellos 16 mujeres y un menor, que viajaban en dos pateras fueron localizados a 23 millas al sureste de Málaga. El mismo día, un total de 36 personas, entre ellos dos menores, que ocupaban una patera localizada a 15 millas al sudoeste de la isla de Alborán fueron rescatadas cuando dicha embarcación neumática empezaba a desinflarse.De todos ellos, 26 fueron trasladados al puerto de Motril por la Salvamar Hamal de Salvamento Marítimo, mientras que el resto llegó a Málaga en el ferry que los avistó.El día 20 de febrero llegaron a las costas andaluzas un total de. La embarcación Salvamar Hamal de Salvamento Marítimo trasladó al puerto de Motril, en la costa de Granada, a, entre ellas tres mujeres, rescatadas de las dos pateras que ocupaban este martes en aguas del mar de Alborán, todas en aparente buen estado de salud. De otro lado, una patera cona bordo fue interceptada y trasladada al puerto de Barbate (Cádiz).En enero fueron interceptados un total deen Andalucía cuando intentaban alcanzar la costa. De este mes destaca la última semana, cuando la cifra de personas que llegaron en patera sobrepasó las 400.Así, los días 23 y 22 de enero también fueron intensos ya que llegaron en patera 102 y 92 inmigrantes por día respectivamente. Acto seguido, el 24 llegaron 144 y el 28 llegaron 30.