Cientos de personas recorren Madrid por el derecho a una vivienda digna y una Ley habitacional "como una casa"

"No se obliga a la banca a ofrecer viviendas de alquiler social"

Manifestantes

Una numerosa manifestación organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ( PAH ) recorrió este mediodía el centro de la capitalpara todos los españoles y para reivindicar la proposición de ley de emergencia habitacional que llevaron al Congreso de Diputados, informa Europa Press.Cientos de vecinos ocuparon gran parte de la Plaza de Callao desde antes de las 12 horas con pancartas, banderines y silbatos para comenzar una manifestación que recorrió la Gran Vía, la calle Hortaleza, la Plaza de Santa Bárbara y la calle Génova, dóndeal presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Según explicó la PAH, esta manifestación se organizó desde toda España y se centralizó en Madrid. El objetivo principal de la manifestación, según explica el portavoz de la Ley de Vivienda de la PAHes "reivindicar" la proposición de ley (PL) de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, que presentaron el pasado 30 de enero en el Congreso de los Diputados los Grupos Parlamentarios Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana y Mixto. El Ejecutivo tiene hasta el 16 de marzo para contestar al texto.La PL recoge, según explica la PAH, la, el "control de situaciones de sobreendeudamiento y abuso del sistema financiero", los precios asequibles de los alquileres, el fomento del parque de vivienda pública, y suministros básicos garantizados de agua, electricidad y gas para todos los hogares.Por ello, durante cerca de dos horas los manifestantes han recorrido las calles del centro de Madrid bajo el lema Una ley como una casa, por el derecho a una vivienda digna. La marcha estuvo encabezada por un camión que guió a los manifestantes con los cánticos reivindicativos como "¿Qué os pasa? Que no tenemos casa".Durante la movilización en Callao, la otra portavoz de la ley de vivienda de la PAHmanifestó que "seguimos sin tener un derecho a la vivienda firme" y que "aunque el Partido Popular trata de ocultarlo, "así lo demuestran los" y "lospor no poder pagar sus facturas".Además, Sacristán resaltó también que en España existe un "problema con el alquiler" ya que "desde el año 2013".Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta , manifestó que desde su grupo les parece "una emergencia que España tenga ya una Ley de la protección de la vivienda, que es un bien de primera necesidad para todas las personas"."Mariano Rajoy no se cansa de decir que la economía se está recuperando,y seguimos teniendo problemas que son casi tercermundistas. Nos parece absolutamente imprescindible que se tramite y que se debata ya en el Parlamento una Ley de protección a la vivienda", añadió a los medios.Para Ruiz-Huerta, la banca tieney no existe "ninguna política pública que les obligue a ofrecer viviendas a un precio de alquiler social asequible para las familias".En este sentido, la portavoz de la formación morada en la Asamblea expresó que el precio del alquiler en Madrid "se ha disparado de tal manera que yaen cualquiera de los barrios del centro como consecuencia de los"."En Madrid recientemente la PAH presento una iniciativa legislativa popular y gracias al voto en contra de Cs y PP ni siquiera se admitió a tramite, no se pudo debatir una Ley de estas características, se les desalojó a la fuerza a las personas que protestaban en él. Estos partidos no tienen ni la menor conciencia social ni la menor sensibilidad con el sufrimiento de la gente. Confíamos en quey hacia Podemos y se decida a trabajar con nosotros y apoye este tipo de iniciativas y trabaje de verdad para las mayorías sociales", agregó.Por su parte, el diputado nacional de Unidos Podemos Rafael Mayoral señaló a Europa Press queEntre los manifestantes se encontraba Francisco, que aseguró a Europa Press que decidió asistir a la marcha, la "más pisoteada". Francisco, que explicó que está en ejecución hipotecaria desde 2012, está "luchando por conservar" su vivienda, que le ha costado "toda la vida".Por su parte, Manuela, que está "a punto" de que la desahucien, defendió que "toda persona tiene derecho a una vivienda" y que nadie debería vivir en la calle,Otra mujer, Mariló, comentó que cuando su hijo se quedó sin casa y con una deuda "muy importante", empezó en STOP Desahucios de Salamanca . "Estamos aquí para defender la Ley de Vivienda puesto que por muchas reformas que hace este Gobierno", apostilló.La manifestación reunió a varios grupos de personas que portaban la pancarta del lugar de España de donde proceden. Es el caso de Ana, que explicó mientras portaba un cartel en euskera que la proposición de Ley es "totalmente justa".