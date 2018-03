Rajoy rechaza lecciones del PSOE con las pensiones cuando dejó España "al borde de la quiebra"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha afirmado este sábado quecuando fue el partido que dejó Españay el rescate financiero, informa Europa Press."Ahora nos quieren dar", ha señalado en una intervención ante cargos públicos y militantes en la Escuela de Invierno del PP que se celebra en Tenerife.Rajoy ha recordado que cuando el PP llegó al poder se comprometió a que España no fuera rescatada y que no se bajarían las pensiones ni las ayudas al desempleo, y"Me gustaría más, pero", ha detallado, subrayando que "no se puede aceptar la demagogia" de los socialistas.En su opinión, la creación de empleo es lo que permite mantener y mejorar las pensiones y los servicios públicos y en España, aunque, se ha llegado al nivel más bajo de los últimos nueve años.Rajoy ha insistido en criticar, como se demostró durante su última etapa de gobierno, cuando se destruyeron 3,5 millones de empleos y se perdieron 70.000 millones de recaudación, lo que paliaron "endeudándose y subiendo hasta el infinito el déficit".Hoy, ha señalado,, más el 70% del empleo perdido durante la crisis, aunque no ha profundizado en cuántos de esos empleos son temporales o precarios.