El 76,5% de los españoles, a favor de la cadena perpetua, casi 9 puntos más que hace tres años

Uno de cada cuatro, partidario de la pena de muerte

Más partidarios los más jóvenes

El 76,5% de los españoles se muestra, según un sondeo de Simple Lógica recogido por Europa Press. Este porcentaje, cuando era del 67,7%. Los mayores partidarios de esta medida penal son los votantes del PP y de Cs, seguidos de los del PSOE y Unidos Podemos. Mientras que sólo el 25,6% de los españoles se declaran a favor de la pena de muerte. Informa Europa Press.Según este último Índice de Opinión Pública,, representando ahora más de tres de cada cuatro personas y sólo un 17,6% está en contra, lo que representan menos de uno de cada cinco ciudadanos.De hecho, al analizar la evolución de los datos se observa, ya que mientras en 2015 se reducía su porcentaje con respecto a 2012 –cuando se declaraban a favor de esta medida el 73%–, ahora dicho porcentaje se incrementa hasta situarse por encima del de hace seis años.Según Simple Lógica, se observan algunasde los entrevistados, mientras que no llegan a ser significativas las que se registran atendiendo a la edad.Si el análisis se realiza atendiendo al nivel de estudios, se aprecia quecon respecto a los que no los tienen.Así, el porcentaje de partidarios de la cadena perpetua entre quienes tienen estudios universitarios es del 68,2%, mientras queSi se atiende a la orientación política de los entrevistados las diferencias de opinión son claras. Son significativamente superiores los porcentajes de quienes se declaran a favor entre. Los votantes del PSOE que optan por esta posibilidad son el 73,2% y los de Unidos Podemos, el 67,4.En estos dos últimos casos, los contrarios a la cadena perpetua han disminuido. Entre los votantes socialistas, en la actualidad. Algo parecido sucede con los votantes de Unidos Podemos. En 2015, los votantes de Izquierda Unida que se oponían a esta medida era el doble que el 31,1% actual.La encuesta también pregunta por la pena de muerte para delitos especialmente graves, de la quePero en este caso, las variaciones que se observan en relación al posicionamiento sobre la pena de muerte con respecto a hace tres años son muy reducidas y apenas relevantes. Así,, situándose en el 25,6% y algo más de uno el de los no son partidarios de dicha pena, el 67,9%.Sobre esta cuestión, son muy reducidas y no significativas las, pero sí son claramente relevantes las que se producen en función de la edad, el nivel de estudios y la orientación política de los entrevistados.De hecho, el porcentaje de los partidarios de la pena de muerte. Los más jóvenes, de entre 18 y 24 años, se muestran más a favor, el 37,7%, mientras que los más mayores, con edades superiores a los 65 años, son menos partidarios. Sólo el 15,4% estarían de acuerdo con esta medida.Si el análisis se realiza en función del nivel de estudios se aprecia con claridad quefrente a las que tienen estudios universitarios. El 33,4% de los que tienen estudios primarios apoya la pena de muerte, mientras que sólo lo hace el 24,5% de quienes cursaron estudios secundarios y el 16,3 de los que tienen estudios universitarios.También es apreciable la diferencia de opinión en función de la orientación política. En este sentido hay que señalar queal que se registra entre los del PP (28,0%), el PSOE (27,0%) y Ciudadanos (25,8%).