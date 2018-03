"Esta no es una huelga champiñón": la Comisión 8 de marzo reivindica el recorrido de 40 años de feminismo en España

El #MeToo y las marchas de mujeres

El 9 de marzo

La frasese repite en las asambleas explicativas de la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo , porque insisten en que no es una movilización que haya salido de forma espontánea "tras un poco de lluvia", sino que esha venido "regando" en España durante los últimos cuarenta años.Lo explica la vocera de la Comisión 8 de Marzo María Álvarez a Europa Press. Ella es una de las encargadas de expansión que informan en barrios y pueblos sobre el, pues nunca antes se había convocado un paro oficial para pedir igualdad de género en España."Si vemos las diferentes etapas, siempre ha habido un movimiento feminista en España que", señala Álvarez, que cita la ley del divorcio, el acceso a derechos sexuales y reproductivos o el acceso y la permanencia en el mercado laboral como ejemplo de queEl por qué ahora y no antes una movilización como la prevista, lo encuentra así en toda una trayectoria previa, pero destaca hitos en la historia más reciente: Las jornadas de la Coordinadora Feminista de 2009 "insuflaron oxígeno", con la participación de 3.000 mujeres ytanto en construcción de discurso como en organización.Un gran punto de inflexión tuvo lugar un año después, el 7 de noviembre de 2015, cuandopara exigir que este asunto fuese una cuestión de Estado, "y todo esto en un contexto internacional de movilización de las mujeres"."No estábamos solas", comenta, en relación a iniciativas como el Ni Una menos nacida en Argentina y extendida a todo el mundo hispanohablante contra los asesinatos y las agresiones sexuales a mujeres. De hecho, fue a partir de esta movilización como empezaron a convocarse, que hoy llegan ya a medio centenar de países. Se sumaron además a este "caldo de cultivo global" las Marchas de Mujeres de Washington y otras ciudades estadounidenses en enero de 2017 como, un movimiento que tuvo manifestaciones "hermanas" también en otras ciudades del mundo y que según la lectura que hace Álvarez, hizo posible el resurgir del #MeToo: La vocera de la Comisión 8 de Marzo reconoce además el poder de las redes sociales, que–"a todas nos aprieta el mismo zapato pero a cada una le roza en un sitio diferente"– y la creación de espacios donde hacer posible una convocatoria estatal como la del próximo jueves, que no se llevó a cabo con la misma intensidad el año pasado, pese al llamamiento internacional, porque aún se estaban tejiendo las redes."Cuando recibimos la convocatoria y pensamos en cómo adaptarla a nuestra realidad, nos dimos cuenta de que(...) pero cuando hicimos la evaluación días después, vimos claro que había ganas de hacer huelga y el hecho de que estuviera conectado a nivel internacional, que no era sólo en Madrid, sino en Buenos Aires, en Londres, en Estados Unidos... Cuando ves que tenemos los mismos motivos, todo cobra sentido", afirma.Los trabajos comenzaron en abril del año pasado yen un acto en Zaragoza el pasado mes de enero al que acudieron cientos de mujeres de todo el país, articuladas en la Comisión 8 de Marzo, al frente del proceso. Se pactó un manifiesto de mínimos denunciando la desigualdad, el machismo y la violencia y se acordó promover un paro en cuatro áreas: laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo."La clave es que hay un caldo de cultivo, no podemos resumirlo en que el feminismo esté de moda.y que de manera sostenida se ha ido cultivando a lo largo del tiempo.", reflexiona.Aunque hay reivindicaciones como la libertad y la erradicación de la violencia que siempre han estado vigentes, en 2018 hay nuevos enfoques.y que rompía mucho con el modelo social esperado. Ellas nos enseñaron que teníamos que ser valientes. Nosotras ahora queremos ser libres. No queremos ser valientes para volver de noche a casa. Queremos cambiar las calles", apunta.De igual manera, incide en que, quieren que estas se lleven a la práctica. Sitúa como ejemplo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el acuerdo global que se reivindicaba en las calles el 7 de noviembre de 2015. "Ahora no nos podemos quedar en el pacto como tampoco nos podemos quedar en las leyes, queremos que se cumpla", añade.Por eso, cuando se le pregunta qué pasará el 9 de marzo, incide en que el movimiento feminista: "No es que esperemos con esto vayan a cambiar las cosas, es que vamos a promover que las cosas cambien. Nosotras hemos llegado hasta aquí, sí, pero hemos venido para quedarnos".