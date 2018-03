Directo | Torrent inicia unos contactos difíciles con los partidos tras la negativa de la CUP de investir a Sànchez

info Libre

13.50.

13.20.

13.15.

13.00.

12.55.

12.50.

11.50.

11.45.

11.35.

11.30.

10.55.

10.52.

10.50.

9.55.

9.50.

9.40.

9.30.

8.00.

Este lunes la actualidad política en Cataluña viene marcada por la nueva ronda de contactos que lleva a cabo el presidente del Parlament,, y que busca confirmar si hay algún candidato con apoyos suficientes para superar una votación de investidura. La CUP ha anunciado que no votará por el nuevo candidato independentista, Jordi Sànchez, porque la propuesta "supone una sumisión total a la legalidad española".Sigue enla última hora en Cataluña:El portavoz de ERC ha defendido este lunes el artículo de Tardà , en el que defendía tender puentes con los comuns y el PSC, pero ha avisado de que el partido no se plantea que intentar promover una investidura con ellos. Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, donde ha precisado que ERCcon las fuerzas independentistas, JxCat y la CUP: "Nuestra prioridad en todos los casos es conseguir un acuerdo con las fuerzas republicanas y en eso trabajamos".Sabrià ha advertido de que sería una irresponsabilidad tener quepor una falta de acuerdo entre independentistas, y ha pedido a todos los actores implicados un "esfuerzo de generosidad" para sellar un pacto y desencallar la investidura.El portavoz de ERC,, ha anunciado este lunes que su partidocomo presidente de la Generalitat de Jordi Sànchez (JxCat) y así lo comunicará por la tarde al presidente del Parlament, Roger Torrent: "Jordi Sànchez no es un problema para nosotros". Lo ha dicho en la rueda de prensa después de reunirse la dirección del partido, donde ha argumentado: "No nos podemos permitir no llegar a un acuerdo. No será por ERC que no haya Govern en Cataluña. No será por una cuestión de nombres".El primer secretario del PSC,, ha trasladado este lunes al presidente del Parlament, Roger Torrent, quede Jordi Sànchez (JxCat) para ser investido presidente de la Generalitat. Y no lo ve viable porque está en prisión preventiva y eso provoca que no pueda ejercer "con plenitud las responsabilidades" que recaen sobre un presidente de la Generalitat, ha detallado Iceta en rueda de prensa en el Parlament tras reunirse con Torrent.Sobre qué harían si el candidato a la investidura fuera de ERC, Domènech ve difícil que se produzca esta situación porque "hay unpor el que la Presidencia de la Generalitat es para JxCat y la del Parlament para ERC", además de explicar que los republicanos les han dicho que no presentarán un candidato propio. Sin embargo, ha admitido que no entienden por qué debe imponerse que el candidato del bloque independentistas sea de JxCat, y que siempre han considerado "preferibles presidencias vinculadas a fuerzas progresistas".El líder de CatECP (los comuns),, ha trasladado este lunes al presidente del Parlament, Roger Torrent, quela candidatura de Jordi SÀnchez (JxCat) a la Presidencia de la Generalitat, y ha reclamado a los grupos que pongan nombres sobre la mesa que permitan debates reales sobre investiduras efectivas. En rueda de prensa, ha cuestionado así que esta segunda ronda de contactos iniciada por Torrent sea la última, porque la candidatura de Jordi Sànchez, "más allá de que tiene todo el derecho a poderse presentar como candidato, no constituirá una investidura".Asimismo, Colau haespañol no haber sabido dar una respuesta a la movilización independentista que no fuera "el imperio de la ley, pero una visión particular del imperio de la ley", y hapor las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantando la decisión del Tribunal Supremo sobre la causa abierta al soberanismo.La alcaldesa de Barcelona,, ha celebrado este lunes el posicionamiento del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, planteando un acercamiento al PSC y a los comuns, pero ha criticado que no lo haya planteado antes:. "Llega tarde, pero siempre es mejor tarde que nunca, y creemos que esta es la vía", ha afirmado en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha defendido que su prioridad es llegar a acuerdos con los partidos de izquierda."Si se precipita una investidura, contarán con nuestra abstención", ha declarado tras reunirse con Torrent, y ha asegurado que el Consell Polític de la CUP del sábadopor mucho que el de Jordi Sànchez (JxCat) esté sobre la mesa, sino que puso de manifiesto un radical desacuerdo con ERC y JxCat sobre el programa de Govern.El diputado de la CUP Carles Riera ha advertido este lunes a JxCat y ERC que sus 4 diputados, sea quien sea el candidato, ya que la falta de acuerdo con ambos grupos no se debe al nombre propuesto, sino a que planteanen vez de republicano catalán.Sobre el artículo del diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà en el que abogaba por tender puentes con el PSC y los comuns, se ha mostrado de acuerdo con ampliar la base del independentismo y hablar con el votante socialista. "No comparto que con quien hay que tender puentes es con Miquel Iceta, que es cómplice del 155", ha indicado la diputada de JxCat, que considera que los puentes no han de ser con el PSC pero sí con el socialismo.Sobre la candidatura de Jordi Sànchez, Artadi ha expresado que es una persona que representa el independentismo, viene del mundo civil y al no ser de ningún partido. Ha considerado que los partidos independentistas tienen la obligación de quepero ha puntualizado que no se puede, aunque según ella es un escenario a evitar. Respecto a pactos con los comuns, ha explicado que ahora su prioridad es alcanzar un acuerdo con la CUP aunque no lo descarta: "La victoria del 21-D es del independentismo y hay que ir por aquí", ha puntualizado.La portavoz y diputada de JxCat,, cree que hay margen para alcanzar unpese a su negativa a investir a Jordi Sànchez (JxCat), aunque no ha descartado totalmente que haya que volver a convocar elecciones. En una entrevista de este lunes de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Artadi ha valorado, respecto a un futuro acuerdo de investidura: "Tenemos tiempo para hacerlo, hay la voluntad de hacerlo y hay mucho margen para encontrarnos. Esta es nuestra obligación"."No vetamos a Jordi Sànchez por una razón fundamental: porque de nombres no hemos hablado. Estamos en una, de qué acción de Govern haremos", ha asegurado Riera en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha garantizado la abstención de los cuatro diputados de la CUP a la investidura de cualquier candidato que no lleve unEl cabeza de lista de la CUP en las últimas elecciones al Parlament,, ha negado este lunes que los anticapitalistas se opongan a que el diputado de JxCat y exlíder de la ANC,, sea presidente de la Generalitat, sino que rechazan investir a cualquier candidato que presentePese a los interrogantes que genera la decisión de abstenerse de la CUP, Torrent ha decididode ronda de contactos que se preveía para esta semana, aunque no estaba confirmada. Sin el 'sí' de la CUP, losde 70 diputados que suman con los cupaires, lo que imposibilita una investidura en primera vuelta. En segunda vuelta, se puede investir a un candidato con mayoría simple, es decir, con más 'sí' que 'no', y, pese a que JxCat y ERC suman 66 diputados por los 65 del resto de grupos,El presidente del Parlamento catalán,, iniciará este lunes la ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat, han explicado fuentes de la Presidencia de la Cámara a Europa Press. El presidente de la Cámara catalana se reunirá con el presidente de CatECP, Xavier Domènech, a las 11.00 horas en el Parlament, han explicado los comuns en un comunicado.El portavoz de ERC en el Congreso,, ha apostado este domingo por que el independentismocon los comuns ycon el objetivo de "ampliar la mayoría social". En un artículo publicado en El Periódico , ha defendido que el independentismo solo tendrá éxito si entiende que debe acumular fuerzas y ha señalado dos cuestiones para conseguirlo: que Catalunya sea un solo pueblo en un marco de libertades, progreso económico y justicia social, y que es necesario "conocer el mejor camino para llegar a la cima y con quién hay que transitar por él".