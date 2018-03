El PP acusa al PSOE de "podemizarse" y "agitar" la calle para intentar "romper" el Pacto de Toledo y el Pacto educativo

Presupuestos con el PSOE

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP,, ha acusado este lunes al PSOE dey ha recalcado que Pedro Sánchez debería seguir el ejemplo del SPD alemán en vez de intentar "romper" el Pacto de Toledo. También le ha recriminado que busque excusas para "dinamitar" las negociaciones para un acuerdo en educación, informa Europa Press.En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Maroto ha cargado contra los socialistas por hacer "propuestas unilaterales" en materia de pensiones y "agitar la calle", algo que, a su juicio, es. El debate, para el conservador, requiere rigor económico al plantearlo, porque es necesario financiar el sistema en el futuro, así como solidaridad intergeneracional y responsabilidad en las propuestas. Ninguno de estos ingredientes, ha dicho Maroto, aparecen en las propuestas socialistas, en las que el rigor está "desaparecido en combate".De la misma manera, a afirmado que la "exigencia" del PSOE de destinar el 5% del PIB al sistema educativo como condición para continuar negociando en la subcomisión del Congreso de los Diputados para el Pacto Social y Político por la Educación esdel mismo."La izquierda, además de tratar de buscar una excusa para dinamitar el pacto educativo que España necesita como el agua en este momento, también está pretendiendo dinamitar el Pacto de Toledo que da seguridad a las pensiones y los pensionistas.", ha advertido, para insistir en que Sánchez tiene delante de sí el "espejo" de los socialdemócratas alemanes que apuestan por ser "útiles".El vicesecretario ha insistido en preguntar al PSOE si va a elegir ese modelo de la socialdemocracia alemana o se va a decantar por el de Podemos y. Y ha pedido negociación en el Pacto de Toledo con rigor y propuestas comprometidas a largo plazo, no "ocurrencias del día que se pueden cambiar".Maroto también ha criticado la "incongruencia" del PSOE por exigir unos presupuestos generales del Estado (PGE) pero, e incluso plantear una moción de confianza si no se llegan a aprobar, como ha planteado este lunes el secretario general, Pedro Sánchez.Así, ha insistido en animar a los socialistas a seguir otros ejemplos europeos de acuerdo entre izquierda y derecha e incluso le ha sugerido al líder de los socialistas que mantenga un discurso duro, "serio y respetable", sobre los presupuestos, pero prestepara que salgan adelante en el Congreso sin depender de otros partidos. "Porque el que más dice no, no tiene sentido que sea el que más exige que haya presupuestos", ha recalcado.El dirigente conservador ha confiado en la aprobación de las cuentas al menos con los mismos socios que las apoyaron el año pasado,. Todos ellos, ha dicho, tienen "razones suficientes" este ejercicio para aprobar los presupuestos como en el ejercicio pasado.