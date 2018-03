Dimitió en 2013

En Comú quiere que el Gobierno se pronuncie sobre elcomo presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco del general en la reserva Juan Chicharro Ortega, que fue ayudante del rey Juan Carlos.Tras conocer ese nombramiento, el portavoz adjunto de En Comú, Xavier Vendrell, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso, recogidas por Europa Press, para forzar al Ejecutivo a opinar sobre esta circunstancia y para que le aclarela Casa del Rey "para seleccionar a su personal asesor".En su iniciativa, Vendrell reproduce las declaraciones de Chicharro al acceder a su nuevo cargo: "Asumo el reto presente con la mirada en el futuro inmediato peroy a lo que significó la obra de un hombre como Francisco Franco, un hombre hoy atacado con saña por los mismos enemigos a los que derrotó en la guerra, y en la paz, y olvidado por una sociedad relativista que tanto le debe".Estas palabras, difundidas por la Fundación Franco a través de una nota de prensa,, según el diputado de En Comú, quien también resalta la afirmación del general de división de que "el régimen franquista sacó a España de la miseria".Vendrell remarca que no es la primera vez que Chicharro Ortega manifiesta opiniones "controvertidas que chocan con lo que debe ser el talante de, comprometido con los valores democráticos y contrarios al autoritarismo".En concreto, recuerda que febrero de 2013, tres años después de pasar a la reserva, el generalde Cataluña si el Gobierno y el Tribunal Constitucional no cumplían con su obligación. Cuando El País publicó sus palabras el Ministerio de Defensa abrió una información previa.La Orden de San Hermenegildo, un organismo asesor presidido por el rey a cuya asamblea permanente pertenecía Chicharro, elaboró por orden de su superior directo, un informe en el que exoneraba al general de haber incurrido en falta. El entonces ministro, Pedro Morenés, pidió un segundo informe a su asesoría jurídica que. Chicharro acabó dimitiendo y no fue sancionado Por todo ello, Vendrell quiere que el Gobierno explique si considera que "personas que defienden abiertamente la dictadura franquista tienen cabida en el actual Ejército y pueden ocupar" y si cree que las "actitudes de exaltación de la dictadura franquista" del general Chicharro son "incompatibles" con la defensa de los valores democráticos.Además el diputado de ICV pregunta cuánto tiempo estuvo este general "como", qué criterios "seguía y sigue la Casa Real para seleccionar a su personal asesor" y su los que aspiren a estos puestos deben o no acreditar un "firme compromiso con los valores democráticos".