ERC comunica a Torrent que apoyará a Jordi Sànchez para "poner fin al 155"

La secretaria general de ERC y líder del grupo en el Parlament, Marta Rovira , ha comunicado formalmente este lunes al presidente de la Cámara,, que su partido apoyará al candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez.En rueda de prensa tras reunirse con Torrent en el Parlament recogida por Europa Press, ha explicado que el objetivo de apoyar a Sànchez es impulsar de forma definitiva la creación de un Govern que permita a CatalunyaRovira ha explicado que apoyan a Sànchez fruto depara desencallar la investidura, un pacto que no podrá ver la luz hasta que consigan sumar a la CUP , algo que por ahora no han hecho.Según los republicanos, este preacuerdo incluye lapara que desarrolle el próximo Govern, pero no ha dado detalles concretos de su contenido, y ha prometido "trabajar incansablemente" hasta que se convierta en un acuerdo definitivo.Preguntada por si Torrent debe convocar el Pleno si el Gobierno central o el Constitucional pone obstáculos al estar Sànchez en prisión preventiva, Rovira ha dicho que esto esy ha concluido: "En el caso que haya un obstáculo lo valoraremos conjuntamente" con JxCat.ERC siempre ha abogado porque gobierne desde el primer día y asegura que esto posible hacerlo con Sànchez pese a estar en el cárcel, y Rovira se ha mostrado convencida de que el candidato de JxCat podrá ejercer "con suficientes garantías" el liderazgo de un Ejecutivo catalán.La secretaria general de los republicanos también ha reiterado que no se plantean pedir a su diputado Toni Comín, actualmente en Bruselas, quepara facilitar la investidura de Sànchez: "Este es un elemento que no está encima de la mesa".La CUP ha criticado en los últimos días que el programa de gobierno de ERC y JxCat es de carácter autonomista y no independentista, y Rovira les ha advertido que "para trabajar por la República", lo que pasa por formar govern y acabar con el 155.Por su parte, los portavoces y diputados de JxCat en el Parlament Elsa Artadi y Eduard Pujol han pedido a Torrent que convoque el pleno de investidura de Jordi Sànchez de aquí apara poder tener tiempo de convencer a la CUP para que apoye la candidatura."Le hemos pedido que el pleno no sea en 48 horas para, si bien la fecha la debe acabar marcando él", ha explicado Elsa Artadi acompañada de Eduard Pujol en rueda de prensa en el Parlament tras reunirse ambos con Torrent.Artadi ha detallado que JxCat estáque se presentará oficialmente en un par de días, y que seguro que agradará a la CUP porque habla en profundidad de "construir república" y ahonda en el proceso constituyente.