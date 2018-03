Los letrados del Parlament avalan reformar la Ley de la Presidencia ahora que Puigdemont ya no opta a la investidura

Reforma de calado

Losven viable que la Mesa tramite la reforma de la Ley de la Presidencia impulsada por JxCat, porque la iniciativa ya no entra en contradicción con las medidas cautelares que dictó el Tribunal Constitucional (TC) ahora que Carles Puigdemont (JxCat) ha renunciado a su investidura.Los juristas se pronuncian así en unal que ha tenido acceso Europa Press y que se ha, que les pidió analizar la reforma legal que JxCat pretendía antes de admitir a trámite el cambio, para saber si contravenía las medidas del 155 o las directrices del TC.JxCat quería reformar esta ley para permitir que Puigdemont fuera, y su intención era hacerlo por el procedimiento de máxima urgencia, el de lectura única. Los letrados avisan de que una reforma de tal calado no se puede hacer así y que tampoco es aconsejable hacerlo sin haberse constituido el Govern.Los letrados destacan que esta reformaa la investidura porque "podría llegar" a vulnerar las medidas cautelares del TC, ya que indican que el líder de JxCat solo podría ser investido estando en el Pleno y con permiso judicial."Asimismo, la renuncia del candidato Carles Puigdemont al debate de investidura" por los que podía deducirse que JxCat quería modificar la ley para investirle a distancia, contraviniendo así las directrices del TC, señalan los letrados.De hecho, subrayan que la propuesta de JxCat no cita explícitamente a Puigdemont pero, por el contenido y el contexto, puede deducirse que "se trata de una iniciativa instrumental a fin de" dictadas por el TC contra la investidura telemática.JxCat pedía tramitar esta reforma por el procedimiento de máxima urgencia, pero los letrados no aconsejan esta vía para leyes decomo la de Presidencia. La lectura única, añaden, "ya de por sí limita los derechos de los parlamentarios", por lo que tampoco es una fórmula aconsejable para iniciativas de esta importancia.Además, recuerdan queni las comisiones legislativas, vinculadas precisamente a la formación de un Ejecutivo, lo que limita todavía más las garantías.Sobre las, los letrados indican que la reforma no las vulnera; menos aún, si se acaba tramitando una vez constituido un Govern, "pues las medidas acordadas al amparo del 155 habrían dejado de tener vigencia".