Representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ( CSIF ) y otros tres sindicatos de Justicia entregarán este martes en la sede del Ministeriodependientes del departamento que dirige Rafael Catalá para reclamar la equiparación salarial con sus compañeros de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en Justicia.Según informa el sindicato en una nota recogida por Europa Press, el presidente del sector nacional de Justicia del mismo,, atenderá a los medios de comunicación a las 12.15 horas antes de hacer entrega de las firmas junto con delegados del Sindicato de Trabajadores de la Administración Justicia (STAJ), CCOO y UGT.Denuncia en el escrito que esa estos empleados que realizan las mismas funciones y asumen las mismas responsabilidades que sus compañeros de los mismos cuerpos destinados en Castilla-La Mancha, Castilla y león, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla"De la misma forma que el ministro del Interior ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles para la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos, los cuatro sindicatos más representativos en Justicia exigimos que se llegue apara los funcionarios de la Administración de Justicia que, por otro lado, no llega a las cifras del acuerdo anunciado por el Ministerio del Interior", reza el escrito.Además, califican deque Justicia no haya convocado apenas reuniones de la mesa de negociación del ámbito no transferido conculcando el derecho a negociación colectiva y dejando a los funcionarios destinados en este ámbito a la cola de todos los ámbitos territoriales de Justicia.Las cuatro organizaciones sindicales, cuyos representantes estarán presentes en la entrega de firmas, consideran que la actitud del Ministerio demuestrahacia sus funcionarios, a los que no se les facilita los medios adecuados para trabajar "con el caos tecnológico ni la formación suficiente".