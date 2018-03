Podemos recuerda a Tardá que "no dan los números" para un tripartito entre ERC, PSC y los 'comuns'

Con unas negociaciones entre ERC y Junts per Catalunya que no terminan de cerrarse, el portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardá, pedía el domingo "converger" con Catalunya en Comú Podem y "abrir vías de diálogo franco" con el PSC. Pero este lunes, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pese a elogiar lo "valiente" de la propuesta, recordó que"para formar un Gobierno progresista en Cataluña" con esas tres fuerzas. Y lo que no van a hacer los comuns, señaló el dirigente, es recabar el apoyo de Junts per Catalunya, heredero de una formación "condenada por corrupción" como Convergència.En un artículo publicado este domingo en El Periódico , Tardá planteaba la necesidad de "acumular fuerzas" para "ampliar la mayoría social" del independentismo. "Necesitamos conocer el mejor camino para llegar a la cima y con quién hay que transitar por él", apuntaba el portavoz de ERC, que señalaba que "el republicanismo debe converger con las fuerzas políticas que también defienden el referéndum vinculante,, y debe abrir vías de diálogo franco (el municipalismo puede ser un buen laboratorio) conde un Miquel Iceta que debe decidir si se planta o abona la involución de los derechos y libertades".En rueda de prensa, Echenique afirmó que este escenario era deseable para Podemos y los comuns, y sostuvo que, de hecho, fue la propuesta que planteó Catalunya en Comú Podem durante su campaña. El problema es que "desafortunadamente" los números "no dan": unidos,, que sólo podrían conseguir con el apoyo de Junts per Catalunya. Y Podemos no quiere saber nada de un partido "condenado por corrupción" y que "ha infligido los mayores recortes sociales" a Cataluña en sanidad, dependencia o educación.Podemos "espera lo mismo que todos los españoles y todos los catalanes", afirmó Echenique: que los independentistas dejen de "plantear soluciones imaginativas" y "que se constituya un gobierno pronto, porque no puede ser que la única institución que se está ocupando de la gente sea el ayuntamiento de Barcelona". Catalunya en Comú Podemporque ese es el "papel" que las urnas le han asignado, sostuvo el dirigente de Podemos.