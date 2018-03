Torrent propone investir a Jordi Sànchez pero no fija fecha para el Pleno

Primer obstáculo: la cárcel

Segundo obstáculo: la CUP

El presidente del Parlament,, ha propuesto este lunes a Jordi Sànchez (JxCat) como candidato para ser investido por la Cámara catalana como próximo presidente de la Generalitat, ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.Torrent ha tomado esta decisión tras haberse reunido este lunes con representantes de todos los grupos parlamentarios, y pese a anunciar que Sànchez es el candidato,Cuando en enero propuso a Carles Puigdemont como candidato a la investidura,hasta que anunció la fecha del plenario.Torrent propuso a Puigdemont el 22 de enero y, el día 25, convocó el Pleno para el 30 del mismo mes, un Pleno que finalmente aplazaría ante lasde que la investidura debía cumplir unos requisitos que el presidente cesado no cumplía.En la resolución que ha firmado Torrent para proponer a Sànchez, se especifica que la investidura de Puigdemont ha quedadoporque él mismo anunció la semana pasada que renunciaba a la reelección.Si con Puigdemont el gran obstáculo para ser investido fue que reside en Bélgica y no tiene intención de volver —por la orden de detención que pesa contra él en España—, la dificultad que presenta Sànchez es que actualmente estáEl abogado de Sànchez, Jordi Pina, anunció quepara que pudiera ser investido, por lo que su asistencia a la Cámara está a expensas de lo que dictamine el magistrado del Tribunal SupremoSi le denegara salir de la cárcel para la investidura, los independentistas se toparían con: el TC y los letrados del Parlament han advertido de que cualquier investidura debe pasar por que los candidatos acudan presencialmente a la Cámara.De momento JxCat y ERC rehuyen valorar qué harán si vuelven a ponerse condiciones a Sànchez que no pueda cumplir, y la líder de los republicanos en el Parlament, Marta Rovira, ha zanjado: "En el caso que haya un obstáculo".La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha explicado que Pina solicitará el permiso cuando Torrent firme lacon la fecha.Para investir a Sànchez, JxCat y ERC deberán superar otro obstáculo: la CUP ya ha anunciado quey no síes, lo que deja al independentismo sin mayoría suficiente para sacar adelante la elección.La investidura de un presidente se debe hacer en primer vuelta con—mayoría absoluta— o, en segunda vuelta, con una mayoría simple; como están las cosas, Sànchez por ahora tendría 64 votos a favor de JxCat y ERC, 4 abstenciones de la CUP, y 65 votos negativos del resto de partido.Los 64 votos de JxCat y ERC serían 66 si sus dos diputados en Bélgica, Carles Puigdemont y Toni Comín, pudieranpero, si realizan este movimiento, el Gobierno central ya anunciado que lo impugnaría antes los tribunales.Así, JxCat y ERC solo tienen dos alternativas: o convencen a la CUP de que dos de sus diputados voten a favor de Sànchez o forzar a Puigdemont y a Comín a r, y las dos partes están enconadas en no moverse de sus respectivas posiciones.