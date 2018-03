El alcalde de Bilbao ve "legítimas" las reivindicaciones de los pensionistas pero le "incomoda" que protesten junto al Ayuntamiento

El alcalde de Bilbao,(PNV), ha afirmado que las reivindicaciones de los pensionistas son, si bien ha reconocido que leque se manifiesten semanalmente junto al Ayuntamiento "teniendo a la Delegación de Gobierno como eje" de sus protestas. "Me molesta que se pueda interpretar que hay miles de personas, no es así", ha indicado.En una entrevista concedida a Radio Euskadi , recogida por Europa Press, el regidor bilbaíno ha insistido en quede los asociaciones de pensionistas que cada lunes se concentran ante el Consistorio para reclamar pensiones dignas y denunciar la subida del 0,25%."Es una reclamación absolutamente legítima", ha asegurado Aburto, que ha apuntado, no obstante, que no entiende "es en el Ayuntamiento teniendo a la Delegación del Gobierno como eje de sus reivindicaciones".De este modo, ha reconocido que le "incomoda" que se produzcan las protestas ante el Consistorio por el hecho de que "quien lo vea, a veces, pueda pensar en quey algunas frases que se han utilizado pareciera que pudieran ir dirigidas contra el Ayuntamiento"."Eso es lo que meporque se puede interpretar que hay miles de personas manifestándose contra el Ayuntamiento, y esto no es así", ha afirmado.