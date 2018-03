Cospedal, sobre el "cariño" que le dan Rajoy y ella a Camps: "Ser humanos con las personas es algo bueno"

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido este martescon el expresidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV Francisco Camps porque "ser humanos con las personas es algo bueno", informa Europa Press.Así se ha pronunciado Cospedal al ser preguntada por las palabras de Camps, quien este martes ha negado haber fallado "a nadie" durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP yde todo su partido, incluido de Mariano Rajoy y de su secretaria general."Ser humanos con las personas y mantener una relación de humanidad es algo bueno. Y a mí poderen ese sentido me reconforta. Otros que hagan lo que consideren oportuno", ha zanjado Cospedal desde Bruselas, donde participa en una reunión con sus homólogos de la Unión Europea Respecto a si el partido pedirá a Camps que deje la militancia, Cospedal ha dejado claro que "hace mucho tiempo" queen relación con el expresidente valenciano.Además, ha defendido en la necesidad de diferenciar "las personas" y "la situación judicial en la que están" y ha instado a "algunos" a recordar si Camps "ha sido condenado o no". "Porquede las personas y no se ve bien exactamente cuál es la realidad" de su situación judicial, ha remachado."Más allá de la transcendencia mediática que tengan determinados temas", Cospedal ha insistido en la necesidad de ir "a la realidad y a los hechos concretos".Camps ha asegurado este martesle pida el carné por las tres causas de corrupción en las que está implicado y ha recordado que "por suerte" fue absuelto en el caso de los trajes, dentro del caso Gürtel.Además, ha defendido que las cuentas del partido se ajustaban a la legalidad y que, tanto el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, como los empresarios que han declarado en sede judicial que su formación pagaba actos electorales con dinero negro, han estado "nueve años diciendo justo lo contrario".