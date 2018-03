info Libre

Marta Valverde entra en la empresa en agosto del pasado año con un contrato de obra y servicio –que no tiene una duración establecida– por 30 horas semanales. Telemark "pide todos los meses a Páginas Amarillas la ampliación horaria del personal de su proyecto" y todo empleado que esté de acuerdo con dicha ampliación "firma un documento conforme" –la otra opción es el pago mediante incentivos–. En el caso de Marta Valverde, explica, "todos los meses" había firmado ampliación, incluido "febrero de cara a marzo". "Dos días después" de firmar su habitual ampliación horaria, dice, recibe la hoja de despido el 28 de febrero, que firma "no conforme".



La joven, que desempeñaba tareas de community manager pese haber firmado un contrato de teleoperadora, explica que en enero Páginas Amarillas lleva a cabo "una auditoría para renovar la licitación de Telemark", y tras el cambio de un directivo intermedio, "se endurece el ambiente" y se establecen "objetivos en todos los departamentos". En el suyo, relata, se fija "llamar a cada cliente al mes durante 20 minutos". Cada community manager "cuenta con una cartera de entre 45 y 50 clientes y la relación con ellos es muy volátil", explica Valverde, de modo que no siempre hablan "porque muchos no quieren ser molestados". Pese a no haber recibido "ningún aviso previo" y pese a haber firmado su correspondiente ampliación horaria, Valverde es despedida por no haber cumplido los objetivos. Según la mujer ha podido constatar, no obstante, Páginas Amarillas "no sabía nada" y de hecho "al día siguiente preguntó" por esta circunstancia.

"No se nos puede acusar de discriminación"

En la recta final hacia la huelga feminista del próximo 8 de marzo, todas las miradas se ciernen sobre un caso de despido denunciado por dos trabajadoras de Telemark en Madrid, empresa subcontrata de Páginas Amarillas. Tal y como ha anunciado el sindicato CNT este martes a través de las redes sociales, las mujeres denuncian haber sido despedidas después de mostrarhabla con ambas para conocer las circunstancias de su despido.La clave de lo sucedido, sostiene, reside en la huelga que se celebrará el 8 de marzo. Al personal "sólo se le informaba de los paros de dos horas", pero Valverde se interesó por la huelga general de 24 horas, convocada por CNT, CGT, Intersindical y Cobas. La trabajadora se pone en contacto con CNT y el sindicato le ofrece. La entonces trabajadora de Telemark se lo comunica a su superior directo, a quien envía "con total tranquilidad" la información ofrecida por CNT. El mando superior entonces pone los hechos en conocimiento de recursos humanos, reenviando el correo electrónico que previamente había enviado Valverde, con "todos los datos" de la trabajadora.A partir de ahí la joven percibe que "se endurece" el control sobre su actividad y al día siguiente la despiden. "", asegura. Según relata la ahora extrabajadora de la empresa, otras tres compañeras habían mostrado interés por la huelga, y dos días después de su despido una de ellas es también despedida. Se trata de, quien en conversación conexplica su caso. La mujer contaba con un contrato de "las mismas características pero en periodo de prueba de un mes". Marta Hernando se había ido de otra empresa "con contrato indefinido" para incorporarse a la plantilla de Telemark. "Decidí cambiarme, se me dieron garantías de que iba a continuar", expone. La hoja de despido llegó para Hernando el día 2 de marzo, y el 5 "se acababa el periodo de prueba".Aunque la empresa alega "los mismos motivos" también para ella, se da la circunstancia de que la mujer había mostrado abiertamente su apoyo a la huelga. "Lo habíamos hablado allí,porque también es legal", explica.Las dos mujeres se han reunido este martes con la CNT para estudiar los pasos a seguir. Están "valorando" si solicitar una indemnización por despido improcedente o bien una readmisión por despido nulo, esta última alternativa en el caso de Marta Hernando, ya que Valverde rechaza volver a la empresa. Ambas están decidiendo si emprender las acciones por vía sindical, de la mano de CNT, o hacerlo de forma individual.Este diario se ha puesto en contacto con la empresa Telemark para conocer su versión de los hechos., responsable de relaciones laborales de la compañía, reconoce que la denuncia les ha "sorprendido mucho". En primer lugar, dice, "no nos consta de que haya un solo trabajador afiliado a CNT" y dentro de los "diversos comités de empresa" sólo hay representación de CCOO, UGT y la CIG, sindicatos que "no han dicho absolutamente nada".El responsable sostiene no saber a "qué responde" la denuncia de CNT. "En redes sociales cada uno puede publicar lo que quiera aunque no tenga ningún fundamento", lamenta. Respecto a las huelgas, Fernández indica que "ha habido huelgas sectoriales y hubo gente que las hizo y no pasó absolutamente nada". Los despidos "que se han hecho en los últimos tiempos han sido por causas disciplinarias", apunta. La denuncia es, a su juicio, "" y la empresa tomará "las medidas que correspondan contra la CNT".Fernández también se escuda en que el 75% de su plantilla está compuesta por mujeres: "No se nos puede acusar de discriminación", zanja.Las dos afectadas, en cambio, explican que pese a existir un porcentaje tan elevado de trabajadoras, "sólo cuatro iban a hacer huelga", lo que a su entender evidencia "el" existente. La huelga, señala Marta Valverde, debería ser "motivo de alegría para tantísimas madres y tantísimas mujeres pluriempleadas" que se encuentran actualmente en la empresa y no un "motivo de represalias".